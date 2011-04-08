هندبال اصفهانی پیروز هفته دوازدهم/ شهرکرد شگفتی ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از دور برگشت رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش مردان امروز با برگزاری 4 دیدار دیگر در شهرهای اصفهان، شهرکرد، تهران و سبزوار پیگیری شد. در این هفته هر سه نماینده استان اصفهان در مسابقات هندبال لیگ برتر بر حریفان خود پیروز گشتند.

در حساس‌ترین دیدار این هفته تیم ذوب آهن اصفهان میزبان تیم مس کرمان بود. در این دیدار که برد و باخت برای هر دو تیم شهرستانی مهم بود نماینده اصفهان موفق شد با غلبه بر تیم مس موفق به حفظ عنوان دومی لیگ شود. تیم مس با قبول این شکست دو رده در جدول رده بندی سقوط کرد.

در دیگر دیدار این هفته از رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور تیم قعرنشین شهرکرد موفق شد به دومین پیروزی خود در12 هفته گذشته دست یابد. تیم شهرکرد در این هفته میزبان تیم سنگ آهن بافق یزد بود. نماینده این شهر موفق شد با شکست تیم میهمان خود یک پله در جدول رده بندی صعود کند. نتایج این هفته از بازی‌ها بدین شرح است:

* ذوب آهن اصفهان 33 - مس کرمان 27

* شهرداری شهرکرد 29 - سنگ آهن بافق یزد 27

* پارسیان تهران 28 - شهرداری زرند کرمان 30

* ثامن الحجج سبزوار 29 - دانشگاه ارومیه 21

تیم های فولاد نوین اصفهان و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان نیز عصر روز گذشته موفق به شکست رقبای خود شده بودند. رده بندی رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور در پایان هفته دوازدهم بدین ترتیب است:

1- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با 24 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان با 21 امتیاز

3- شهرداری زرند کرمان با 17 امتیاز

4- ثامن الحجج سبزوار با 16 امتیاز

5- مس کرمان با 15 امتیاز

6- سنگ آهن بافق یزد با 12 امتیاز

7- فولاد نوین اصفهان با 12 امتیاز

8- هپکو اراک با 8 امتیاز

9- دانشگاه صنعتی ارومیه با 7 امتیاز

10- پارسیان تهران با 6 امتیاز

11- شهرداری شهر کرد با 4 امتیاز

12- جونک کازرون با 2 امتیاز