تظاهرات میلیونی در جمعه "محاکمه" مبارک/ جزئیات خواسته های معترضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شهروندان مصر امروز پس از برپایی نماز جمعه با حضور در میدان التحریر قاهره تظاهرات میلیونی برپا کردند.

هدف از این تظاهرات تحت فشار گذاشتن شورای عالی نظامی مصر برای اجرای خواسته های مردمی است. این شورا پس از کناره گیری حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر از قدرت اداره این کشور را بر عهده دارد.

تظاهرات کنندگان با سردادن شعار و حمل پلاکاردهایی اعلام کردند خواهان محاکمه حسنی مبارک، خانواده و اعضای رژیم دیکتاتوری وی از جمله "صفوت شریف"، "فتحی سرور" و "جمال مبارک" هستند.

گفتنی است تظاهرات امروز به تظاهرات جمعه محاکمه و پاکسازی مصر از عناصر فاسد نامگذاری شده بود.

مهمترین خواسته های کنونی مردم مصر عبارت است از:

- محاکمه سیاسی و جنائی حسنی مبارک و عناصر نظام دیکتاتوری وی

- آزادی بازداشت شدگان انقلاب 25 ژانویه

- برکناری معاون نخست وزیر

- انحلال حزب ملی حاکم سابق

- انحلال شوراهای محلی

- برکناری تمام استانداران

- اعدام عاملان تیراندازی به سوی تظاهرات کنندگان

پایگاه خبری "الیوم السابع" نیز به نقل از "محمد القصاص" یکی از اعضای گروه اخوان المسلمین مصر گزارش داد که تظاهرات امروز با هدف دفاع از انقلاب 25 ژانویه و هشدار به شورای عالی نظامی مصر برای تسریع در تحقق خواسته های مردمی برگزار شد.