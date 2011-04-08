جوانان ایرانی پیشرفتهای قابل ملاحظه ای در دانش روباتیک داشته اند

احمد کرم بخش سرپرست تیم نرم افزار ربات امدادگر واقعی MRL در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: بعد از مسابقات جهانی روبوکاپ سنگاپور2010 برنامه ریزی خود را برای حضور قوی تر در مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران 2011 و شرکت در مسابقات جهانی2011 در کشور ترکیه آغاز کردیم زیرا مسابقات ایران بهترین فرصت برای رسیدن به آمادگی هرچه بیشتر برای حضور در مسابقات جهانی2011 ترکیه است.

وی با اشاره به سطح کیفی لیگ امدادگر در مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران2011 گفت: با توجه به حضور تیم تایلند که قهرمان چندین دوره از مسابقات جهانی است و هم چنین تیم های مطرح خارجی و ایرانی، سطح فنی این مسابقات بالاست اما با این حال همه سعی و تلاش خود را برای حضور هرچه قوی تر در این مسابقات خواهیم کرد و با تلاش و توکل برخدا مانند دوره های گذشته امسال نیز افتخارآفرین خواهیم بود.

احمد کرم بخش به ایجاد موج علاقه مندی جوانان به علوم رباتیک در کشور اشاره و خاطر نشان کرد: در چند سال اخیر، علوم رباتیک طرفداران خاصی در بین جوانان کشور پیدا کرده و این مسئله حمایت بیشتر مسئولان را طلب می کند چرا که جوانان ایرانی استعداد و توانایی بالقوه ای را در زمینه علمی به خصوص، پیشرفت درعلوم رباتیک از خودشان داده اند که نمونه اش نتایج تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در مسابقات جهانی روبوکاپ در سال های اخیر است.

وی در ادامه با اشاره به مقام های کسب شده تیم ربات امدادگر واقعی MRL در مسابقات جهانی روبوکاپ تصریح کرد: کسب مقام دوم و سوم در مسابقات جهانی چین 2008، کسب مقام سوم در مسابقات جهانی 2009 اتریش، کسب مقام اول در پنج دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران و مقام اول در اولین دوره مسابقات روباتیک خوارزمی از عناوین کسب شده این تیم در سال های اخیر است.

عضو تیم امدادگر واقعی MRL در پایان از خدمات مرتضی موسی خانی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در حمایت از جوانان و دانشجویان در جهت پیشرفت و بروز استعدادهای شان تقدیر و تشکر کرد.