به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها که از ساعت 17:30 دقیقه به طور همزمان در شش پنج کشور برگزار شد تیم فوتبال نفت تهران در ورزشگاه شهید دستگردی تهران برابر شاگردان غلامحسین پیروانی جشنواره گل به راه انداخت و صنعت نفت را با شکستی سنگین بدرقه کرد.

در دیگر دیدار تهران تیم شاهین بوشهر که دچار تغییرات مدیریتی و کادر فنی شده است، برابر استیل آذین قعرجدولی به پیروزی رسید تا اکبرمیثاقیان در نخستین حضورش بر روی نیمکت این تیم به یک پیروزی شیرین دست پیدا کند. ضمن اینکه در اهواز فولاد برابر سایپا نتیجه قابل قبولی گرفت و به یک پیروزی خوب دست پیدا کرد. نتایج دیدارهای روز نخست هفته بیست و نهم لیگ برتر به شرح زیر است:

* استیل آذین صفر - شاهین بوشهر2

گل: ایوان پتروویچ (23) و عباس پورخسروانی(2+45)

* نفت تهران 5 - صنعت نفت آبادان یک

گل ها: مارسیو خوزه نارسیسو(5)،حسین امانیان(24)، ژودیفلی فریرا (59)، بهمن طهماسبی(63)، سجاد فیض اللهی(76) برای نفت تهران - روح الله عرب(79) برای صنعت نفت آبادان

* شهرداری تبریز 2 - ملوان بندرانزلی یک

گل: سعید دقیقی (41) ، مارسیو رودریگوئ(89)برای شهرداری - مهرداد اولادی(45) برای ملوان

* پاس همدان یک - راه آهن شهرری صفر

گل: فرهاد خیرخواه(7+90 - پنالتی)



* پیکان قزوین 3 - صبای قم 2

گل ها: صالح صدیر(28)، جهانگیر عسگری(90) الونگ الونگ(5+90) - داود حقی (57) و حمیدرضا فرزانه(70) برای صبای قم

* فولاد خوزستان 2 - سایپا البرز یک

گل: رضا معقولی (11) و مهدی چمن آرا(2+90) برای فولاد - میلاد غریبی(80) برای سایپا

یکشنبه 21/01/90

* مس‌کرمان ـ سپاهان اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه باهنر کرمان

* ذوب‌آهن اصفهان ـ پرسپولیس، ساعت 16:45، ورزشگاه فولاد‌شهر اصفهان

* استقلال تهران ـ تراکتور‌سازی تبریز، ساعت 19، ورزشگاه آزادی

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- سپاهان اصفهان با 58 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 53 امتیاز

3- استقلال تهران 52 امتیاز

4- تراکتورسازی تبریز 47 امتیاز

5- فولاد خوزستان 44 امتیاز - تفاضل 18+

6- پرسپولیس تهران 44 امتیاز - تفاضل 2+

7- ملوان بندرانزلی 42 امتیاز

8- مس کرمان 40 امتیاز

9- صنعت نفت آبادان 38 امتیاز

10- صبای قم 35 امتیاز

11- نفت تهران 32 امتیاز - تفاضل1-

12- شهرداری تبریز 32 - تفاضل 10-

13- سایپای البرز 31 امتیاز- تفاضل 5-

14- پاس همدان 31 امتیاز - تفاضل 11-

15- شاهین بوشهر 30 امتیاز - تفاضل 4-

16 - راه آهن شهرری 30 امتیاز - تفاضل 9-

17- پیکان قزوین 29 امتیاز

18- استیل آذین تهران 24 امتیاز