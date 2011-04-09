ایجاد 40 هزار شغل طی سال 89 در گیلان

کیهان هاشم نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در استان گیلان طی سالهای گذشته بطور میانگین سالانه 10 تا 15 هزار اشتغالزایی می شد اما در سال همت مضاعف و کار مضاعف حدود 40 هزار شغل در استان ایجاد شد.

وی همچنین از ایجاد دبیرخانه ستاد دائمی راهبردهای عمومی در استان خبر داد و اظهارداشت: این ستاد هم اکنون در حوزه دفتر توسعه منابع انسانی استانداری مستقر است.

معاون استاندار گیلان گفت: وظیفه این ستاد بلافاصله بعد از ابلاغ عنوان سال از سوی مقام معظم رهبری، تدوین شاخص های مربوطه برای راهبری در همان سال است.

وی در ادامه به الزامات، مبانی جهاد اقتصادی و برنامه ریزی های گیلان برای تحقق این هدف محوری اشاره کرد و اظهارداشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس الزامات مهمی سال 90 را سال جهاد اقتصادی نامگذاری کردند.

هاشم نیا گفت: ایشان نکاتی را در سالهای اخیر به عنوان یک راهبرد عمومی و کلی در فرا روی مردم، کشور و بلکه در فرا روی جهان اسلام قرار دادند.

وی خاطر نشان کرد: رهبر انقلاب با نامگذاری سالها با عناوین سال همت و کار مضاعف، سال اصلاح الگویی مصرف، نوآوری و شکوفایی و سایر موارد بستری را به لحاظ مبنای، تبیین ساختارها و فرآیند ها فراهم کردند تا کشورجهش و خیزش مناسبی پیدا کند.

معاون برنامه ریزی استانداری گیلان ادامه داد: نگاهی به فرمایشات و دستورالعمل های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در چند سال گذشته نیز نشان می دهد ایشان لزوم شتاب گرفتن روند توسعه اقتصادی کشوررا بسیار مورد تاکید قرار داده اند که ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله کشور، تاکید بر اجرای کاملا اصل 44 قانون اساسی و حمایت جدی از هدفمند کردن یارانه ها از مصادیق بارز آن است.

وی اعلام کرد: گیلان برای اجرای هرچه بهتر هدف محوری سال 90 یعنی جهاد اقتصادی برنامه ریزی های به انجام خواهد رساند تا این جهاد مهم درتمامی ابعاد شکل بگیرد و تدوام یابد.

هاشم نیا با اعلام اینکه راهبردهای فرهنگی استان گیلان بر محور ایثار و شهادت و جهاد ترسیم شده است، از ارزیابی سال همت مضاعف و کار مضاعف و همینطورمعرفی دستگاههای موفق و ناموفق در استان خبرداد.

وی گفت: در سال گذشته 1.4 تورم در کشور افزایش پیدا کرد و در استان گیلان این رقم صفر بود و حدود هشت دهم درصد تورم استان نسبت به میانگین کشوری کمتر بود.

معاون برنامه ریزی استاندارگیلان در ادامه از سرمایه گذاری هزار و 273 میلیارد تومانی دولت طی سال گذشته در استان خبر داد.