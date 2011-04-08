به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین و شاهین بوشهر در هفته بیست و نهم رقابت‌های لیگ برتر در حالی با برتری تیم شاهین در ورزشگاه تختی تهران به پایان رسید که در اواخر این دیدار هواداران دو تیم شعارهایی را علیه تیم و بازیکنان استیل آذین سر دادند.

* از دقیقه 80 به بعد هواداران شاهین با شعار "خداحافظ استیل آذین" ضمن ابراز احساسات شدید نسبت به پیروزی خودشان به نوعی اعلام می‌کردند که تیم استیل آذین بعد از این شکست امیدی برای بقا در لیگ دسته اول نخواهد داشت.

* از اواسط نیمه دوم هواداران تیم استیل آذین با شعار "بازیکن بی غیرت نمی خوایم نمی خوایم" به عملکرد بازیکنان این تیم اعتراض کردند که در این بین حسن اشجاری که روی گل نخست این تیم مقصر بود بیش از سایر بازیکنان مورد اعتراض تماشاگران قرار گرفت.

* در فهرست بازیکنان تیم شاهین نام مهدی نوری دو بار نوشته شده بود و نام مهدی کیانی در فهرست بازیکنان درج نشده بود.

* فریدون زندی و مهرزاد معدنچی که در ابتدای نیمه دوم تعویض شدند حتی روی نیمکت این تیم ننشستند و از روی سکوها و در کنار حمید نشاط جو دروازه‌بان این تیم که در فهرست 18 نفره قرار نگرفته بود بازی را تماشا کردند.

* تماشاگران شاهین به شدت تیم خود را تشویق می‌کردند که در این بین بازیکنان به ابراز احساسات آنها پاسخ دادند.

دیدار تیم های فوتبال استیل آذین تهران و شاهین بوشهر در هفته بیست و نهم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر عصر روز جمعه در ورزشگاه تختی تهران با برتری 2 بر صفر تیم بوشهری به پایان رسید.