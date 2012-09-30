هدف ما صعود به لیگ قهرمانان است/ قهرمانی برای بزرگان انگلستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال تاتنهام شنبه شب در چارچوب هفته ششم رقابتهای لیگ برتر موفق شد پس از 23 سال تیم فوتبال منچستریونایتد را در اولدترافورد شکست دهد.
"آندره ویلاس بوآس" در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: تیم ما با این پیروزی، تاریخساز شد. بازیکنان ما احساس کردند که میتوانند در این دیدار برنده باشند و عملکرد آنها حاکی از حسی از بلندپروازی و خواستن بود. در نیمه نخست، ما حمله کردیم و توپ را در اختیار داشتیم. در نیمه دوم هم دست به دفاع زدیم.
تیم فوتبال تاتهام از سال 1961 موفق نشده قهرمان انگلستان شود. ویلاس بوآس حاضر نشد در خصوص قهرمانی در این فصل از رقابتها حرفی به میان بیاورد. وی گفت: من به فکر قهرمانی نیستم. اکنون اولویت ما حضور در جمع چهار تیم پایانی رقابتهای لیگ برتر و راهیابی به رقابتهای لیگ قهرمانان اروپاست.
"ویلاس بوآس" افزود: قهرمانی در لیگ برتر بسیار مشکل است. ما میدانیم که قهرمانی باید از آن تیمهای بزرگ فوتبال انگلستان باشد. البته میخواهیم در این فصل از رقابتها جام ببریم و به رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا صعود کنیم.
نظر شما