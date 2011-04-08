به گزارش خبرنگار مهر، اکبر میثاقیان پس از پیروزی 2 بر صفر عصر امروز جمعه تیمش برابر استیل آذین در جمع خبرنگاران حاضر در نشست خبری ورزشگاه تختی تهران ضمن بیان این مطلب افزود: این پیروزی حاصل تلاش مربیان پیشین استیل آذین بود. من تنها دو روز در تیم کار کردم و به بازیکنانم گفتم شما توانمندی زیادی دارید و باید در لیگ بمانید. من این پیروزی را به حمید استیلی و کادر فنی قبلی شاهین تقدیم می کنم.

وی با بیان اینکه در بازیهای گذشته شاهین موقعیت های زیادی را از دست داده بود تا مانع پیروزی اش شود، افزود: صادقه می گویم بسیار خوشحالم که تیم پیروز شده است. شاهین تماشاگران پرشوری دارد که از صمیم قلب تیمشان را دوست دارند. خدا کند تیم بماند زیرا آرزوی فوتبالدوستان بقای شاهین در لیگ برتر است.

سرمربی جدید تیم فوتبال شاهین خاطرنشان کرد: این تیم توانایی ماندن در لیگ برتر را دارد و امیدوارم در بازیهای آینده هم نتایج مد نظرمان را کسب کنیم تا بتوانیم این تیم را با تلاش همه در لیگ نگه داریم.

وی در مورد گل های تیمش در این دیدار گفت: این گل ها حاصل اشتباهات باتجربه استیل آذین بود. تا مربی و بازیکنان اشتباه نکنند گلی رد و بدل نمی شود. ما در این بازی شانس های دیگری هم داشتیم اما نتوانستیم از انها استفاده کنیم.

میثاقیان رقابت تیم های پایین جدول را بسیار حساس و سرنوشت ساز دانست و تاکید کرد: من چنین تجربه ای را در ابومسلم داشتم. در برخی مواقع نمی شود تیم را نگه داشت اما شاهین تیمی دارد که در لیگ برتر می ماند.

سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر در پایان با بیان اینکه برخی اعتراضاتش به داور اشتباه بود و به خاطر آن عذرخواهی هم کرد در مورد حضور کی روش در فوتبال ایران گفت: حضور کی روش در ایران هم به نفع او هم به نفع فوتبال ایران است. او مربی بزرگی است که تجربه تیم های بزرگ را داشته . او شانس اورده زیرا فوتبال ایران استعدادهای زیادی دارد. وظیفه ما این است که از این مربی حمایت کنیم تا آینده روشنی را برای آینده فوتبال کشورمان رقم بزنیم. او کاریزمای بالایی دارد و همین خوش تیپ بودنش باعث می شود شما رسانه ها از او حمایت کنید.