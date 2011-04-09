هفته سوم کورس بهاره اسبدوانی گنبد کاووس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این هفته 61 راس اسب ورزشی در هفت دور به مسافت هزار متر طول به رقابت پرداختند.

در کورس اول، اسبهای ورزشی مینی فایتر با سوارکاری رضا کریمی، الیم ناز آباد با عبدالناصر قزل و پدیده با قربان محمد اودک و در کورس دوم، اسبهای داز آل پای با فیض الله رجال، بارسنال با طاهر ایگدری و دلخوش با عبدالله قللر عطاء اول تا سوم شدند.

اسبهای استانیک با ابوطالب چاری زاده، ملی با محمود خجملی و هیلاد دنسر با عنایت الله قللر عطا در کورس سوم، اسبهای امپراطور صحرا با عبدالناصر قزل، ریحانا با ستار مهرانی و جاوید داز با احمد پقه، اسبهای سکرت تریات با سوارکاری کمال دالیجه عطاء، آگرو با ابوطالب چاری زاده و پریوش با نادر صالح پور در کورس پنجم، اسبهای الوسیوترادر با ستار مهرانی، ریو ام پلیکشن با فیض الله رجال و دبی رویال با ابوطالب چاری زاده در کورس ششم برتر شدند.

اسبهای ورزشی عقیق با ستار مهرانی، سارنا طلایی با عبدالرحیم آرمیده و فالومی با عنایت الله قللر عطاء در کورس هفتم اول تا سوم شدند.

رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کورس اول ویژه اسبهای ترکمن، کورسهای دوم، چهارم و پنجم ویژه اسبهای دوخون و بقیه کورسهای ویژه اسبهای تروبرد داخلی و وارداتی بوده است.

حکیم ایگدری گفت: در این دوره مسابقات 207 میلیون و 700 هزار ریال جایزه بین مالکانو سوارکاران اسبهای برتر توزیع شد.