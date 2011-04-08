برتر از سایپا نبودیم اما پیروز شدیم/ وضعیت داوری باید بازسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مجید جلالی عصر امروز پس برتری تیمش برابر سایپای البرز در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: امروز شاهد یک دیدار کاملا برابر از سوی هر دوتیم بودیم ولی باید اذعان کنم که دیداری جذاب از آب درآمد هر چند هر دو تیم روی تک موقعیت های به دست آمده به گل رسیدند.

وی افزود: فولاد امروز با وجود کسب پیروزی برابر سایپا از برتری قابل توجهی نسبت به حریف برخوردار نبود ولی به هرحال مهم کسب سه امتیاز این بازی خانگی بود که خوشبختانه حاصل شد.



جلالی در خصوص علت خوب بازی نکردن فولاد در این دیدار عنوان کرد: این وضعیت به علت اتفاقات بازی قبلی گریبان فولاد را گرفت. شرایط در بازی برابر تراکتورسازی به گونه ای بود که ما خود را آماده برگزاری جشن پیروزی کرده بودیم ولی داور باعث شد به راحتی دو امتیاز از اندوخته های فولاد در این فصل کسر شود و روحیه ما را برای این بازی تضعیف کند.



سرمربی فولاد خوزستان اضافه کرد: نمی دانم داور در مسابقه با تراکتورسازی به صورت عمد این کار را کرد یا خیر؟ ولی اگر این کار از روی عمد اتفاق افتاده نه من و نه خدا از این مسئله نمی گذریم چرا که یک تیم و یک استان قربانی این تصمیم اشتباه وی شدند.



جلالی که در این بازی به علت اخراج در بازی قبلی از روی سکوها تیمش را هدایت کرد خطاب به رئیس کمیته داوران فوتبال گفت: از حسین عسگری انتظار دارم وضعیت به هم ریخته داوری را بازسازی کند و نباید تیم ها اینگونه تاوان اشتباهات داوران را بدهند.



وی افزود: امیدواریم این پیروزی خانگی ما را از شوک بازی با تراکتورسازی رها کند و در آینده بتوانیم با ارائه بازی هایی تاثیر گذار به روند صعودی فولاد ادامه دهیم. البته امروز در خط هافبک کمبود داشتیم به همین دلیل درصد مالکیت توپ ما برابر حریف خیلی کم بود.