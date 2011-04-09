نقش تعیین کننده اسلام در بازسازی حکومتهای عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "نویه زوریخه سایتونگ" در مطلبی به بررسی آینده انقلاب های عربی پرداخته و نوشت: عربها در اعتراضات علیه حکومتهای دیکتاتوری عزت و شرف خود را می خواهند. سه ماه است که اعتراضات مردمی جهان عرب را می لرزاند و هیچ کس نمی داند که این جنبش ها و انقلابها به کجا هدایت می شود و چه سرانجامی دارد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب اظهار داشت: کارشناسان و خبرنگاران دلایل گوناگونی را که جوانان عربی را به شورش علیه حکومتهایشان وا داشته است این گونه ارزیابی می کنند از جمله فقر، گرانی، بیکاری، فساد و سرکوبگری حکومتها و استبداد و زورگویی آنها.

در مقابله با همه این مسائل انقلابیون عربی راه حل مطالبه شرف و عزت انسانی را پیش کشیده اند که این مفهوم همه آن چیزهایی که از دست داده اند و باید به دست آورند را در برمی گیرد. در قالب این مفهوم انقلابیون عرب دموکراسی و حقوق شهروندی را نیز درخواست می کنند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: دو فاکتور اصلی در حرکت های عربی آشکار است که در بازسازی یک نظم جدید در این کشورها تعیین کننده است و این دو ناسیونالیسم و اسلام می باشند. خودسوزی جوان تونسی یک حرکت بزرگ را در جهان عرب به وجود آورد که آگاهی افراد درباره مبارزات و سرنوشت ملتهای عربی را بازسازی کرد. در انقلابهای عربی موضوع عزت و شرف انسانی است.

در ادامه آمده است: یک فاکتور مهم که در انقلابهای عربی نمایان است اسلام سیاسی است که آموزشهای آن در دهه های اخیر وسعت زیادی پیدا کرده است. احزاب و گروههای اسلامی که تا به حال در بسیاری از قسمتهای جهان عرب مخفیانه فعالیت می کردند حالا به عنوان بازیگران سیاسی وارد صحنه شده اند و تصورات خود را تبلیغ می کنند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: اسلام گرایی نه تنها در بازسازی یک نظم حکومتی جدید و در سیاست داخلی کشورهای عربی نقش داشته، بلکه در مناسبات کشورهای عربی با یکدیگر و با جهان خارج نیز موثر بوده است. غرب تلاش کرده تا انقلابهای عربی را عمیقا تحت تاثیر قرار داده و ایده های خود را به این جوامع ارائه دهد. اما این بلوک نمی تواند اجرایی شدن این ایده ها توسط عربها و مسلمانان را کنترل کند.

در حالی که غرب تا به حال به صورت یک طرفه بقیه دنیا را با تصورات و ایده هایش تحت تاثیر قرار می داده است اما امروز عربها نیز در شرایطی هستند که ایده های خود را به جهانیان منتقل کنند.

نویسنده در ادامه خاطرنشان کرد: شکست نفوذ آمریکا در خاورمیانه از زمان جنگ عراق به یک موضوع داغ و قابل بحث تبدیل شده است که در نحوه برخورد آمریکا در قبال شورشها در جهان عرب نیز قابل توضیح است. اوباما با شروع انقلابهای عربی از فرصت استفاده کرد تا ائتلاف زیان بار خود با دیکتاتورهای نامحبوب را بشکند و اعتبار آمریکا را به عنوان یک مدافع دموکراسی و حقوق بشر جان تازه ای بدهد.

اوباما در تونس و مصر تا حدی موفق به این کار شد اما با سرایت این انقلابها به بحرین و لیبی این اقدام برای اوباما پیچیده تر و سخت تر شد. خیانت اوباما به متحدان بن علی و مبارک خشم عربستان سعودی را که نمی خواست سرنوشتی مشابه این دو دیکتاتور را داشته باشد برانگیخت و مداخله سعودیها در کشتار شیعیان بحرین انتخاب گزینه درست برای اوباما را سخت تر کرد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب اظهار داشت: عزم و اراده اعراب برای در پیش گرفتن علایقشان راسخ تر شده است و دیگر بدون چون و چرا به قدرت آمریکا اعتماد نمی کنند. یک تحلیلگر لبنانی علامت بلوغ سیاسی در جهان عرب را آشکار می بیند و این علامت همان شجاعت برای دفاع از دیدگاهها و علایق شخصی است.