ضعف داوری در شکست سایپا تاثیرگذار بود/ نشانی از برزیل در فولاد ندیدم

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، محمد مایلی کهن عصر روز جمعه پس از تحمل شکست برابر فولاد خوزستان در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: امروز به هیچ وجه مستحق شکست نبودیم و حتی می توانم بگویم که در بیشتر صحنه ها از تیم فولاد برتر بودیم.

وی با اشاره به اینکه فوتبال خوزستان را به علت بازی زیبا و تماشاگرپسند تیم هایش در گذشته برزیل ایران نامیده اند، افزود: امروز بازی فولاد در اهواز به گونه ای بود که هیچ نشانی از برزیل و آن بازی هجومی و تماشاگر پسندش مشاهده نکردم ولی در نهایت این فولادی ها بودند که سه امتیاز این بازی را کسب کردند.



مایلی کهن ادامه داد: امروز دروازه بان فولاد و یکی از بازیکنان آنها بارها خود را به زمین انداختند و وقت بازی را تلف کردند در حالیکه انتظار از فولاد در زمین خودش فراتر از اینها بود.



سرمربی سایپای البرز در خصوص وضعیت داوری در این بازی گفت: در این فصل گل 100 درصد ما قبول نشد یا گل ناسالم دریافت کردیم ولی من به داوری اعتراض نکردم اما امروز به شدت از وضعیت داوری گله دارم چرا که فوق العاده بد و در نتیجه بازی تاثیر گذار بود.



مایلی کهن افزود: یک سئوال از داور مسابقه دارم. اگر امروز وی قضاوت خوبی داشت چرا بلافاصله پس از سوت پایان بازی به سمت رختکن رفت و در زمین نماند تا مثل همیشه بازیکنان دو تیم در یک صف قرار بگیرند و با هم دست بدهند. این موضوع نشان می دهد وی در بازی ضعیف عمل کرد.