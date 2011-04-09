به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد این مسابقات در سه وزن برگزار می شود و در چهار وزن باقی مانده مربیان تیم ملی دست به انتصاب می زند.

براین اساس در وزن 60 کیلوگرم عباس دباغی با مصطفی آقاجانی، در وزن 74 کیلوگرم حسام مقدم با مرتضی رضایی قلعه و در وزن 96 کیلوگرم عباس طحان با عرفان امیری روز شنبه 27 فروردین ماه در یک تک کشتی با دو کیلوگرم ارفاق وزن به مصاف هم می روند.

کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد هنوز در مورد چهار وزن باقی مانده تصمیم گیری نکرده است و قصد دارد در مرحله دوم اردو در اوایل اردیبهشت ماه ترکیب نهایی تیم ملی در این رقابت‌ها را اعلام کند.

رقابت‌های کشتی قهرمانی بزرگسالان آسیا از 29 اردیبهشت ماه در شهر تاشکند ازبکستان آغاز می شود.