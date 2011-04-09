ترافیک رشت بطور هوشمند ساماندهی می شود

محمود فریدونی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروزه مدیریت ترافیک نیروی انسانی دخالت ندارد بلکه توسط سیستم های هوشمند کنترل می شود، اظهارداشت: به این دلیل مرکز کنترل هوشمندی با نصب 100 دستگاه دوربین برای ساماندهی و کنترل ترافیکی شهر رشت تعریف شده است.

وی همچنین با اشاره اینکه تمامی پروژه های رشت براساس طرح مطالعات جامع شهری انجام می شود، افزود: هم اکنون شهر رشت با ۱۳۶ کیلومتر مربع مساحت، دارای بیش از ۵۱۳ هزار نفر جمعیت است.

شهردار رشت با اعلام اینکه پل میدان مصلی بصورت کابلی اجرا می شود، گفت: این پروژه در نوع خود منحصر به فرد و در کاهش ترافیک بسیار موثر است.

وی با بیان اینکه شهر رشت دو سال که به جمع کلانشهرها پیوسته است، خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی های کلانشهر شدن بهره مندی از امتیازات و اعتبارات ویژه است.

فریدونی ادامه داد: کلانشهر شدن رشت یک آرزوی دیرینه برای مردم استان و شهروندان رشتی بود که دردور دوم سفر رئیس جمهوری به گیلان مصوب شده است.