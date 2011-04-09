سلام دوباره بیماریهای میکروبی/ آنتی بیوتیک پای ثابت نسخه های پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مصرف بی رویه داروهایی آنتی بیوتیک از جمله دلایل بازگشت دوباره بیماریهای عفونی عنوان شده است و مصرف خودسرانه و بی رویه داروها مشکلات زیادی را گریبانگر مردم و مسئولان کرده است.

میکروبهایی شامل باکتری ها، ویروس ها و برخی انگل ها قادرند در برابر داروهای ضدمیکروبی مانند آنتی بیوتیکها، ضد ویروس و ضد مالاریا مقاومت کنند و این امر موجب بی نتیجه شدن درمانهای لازم شده است.



به تاکید کارشناسان، بیماریهای عفونی در صورتی با استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها درمان و کنترل می‌شود که بدن در برابر این داروها مقاومتی از خود نشان ندهد ولی اکنون این بیماریها غالبا غیر قابل کنترل است چرا که بی رویه مورد استفاده قرار گرفته اند.

یافته های پزشکی نشان می دهد، بیماری های عفونی مرز نمی شناسد و به سهولت قابل سرایت به سایر نقاط دنیاست از این رو مقاومت نسبت به داروهای ضد میکروبی واقعا یک تهدید جهانی است.

به همین دلیل امسال سازمان جهانی بهداشت شعار این روز را "مقاومت به داروهای ضد میکروبی، یک تهدید جهانی" نامگذاری کرده است.

در حال حاضر، میانگین تجویز دارو به ازای هر نسخه در کشور و گلستان در سالهای اخیر به 3.25 قلم دارو رسیده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی گلستان، با اشاره به شعار مقاومت به آنتی بیوتیک ها یک تهدید جهانی است، خاطرنشان کرد: اکنون مقاومتی به داروهای آنتی بیوکی که قبلا نسبت به آن حساسیت وجود داشت، صورت گرفت.







جعفری بیان داشت: مرگ و میرهای زیادی برای اثر بیماریهای میکروبی عفونی داشتیم و چیزی که الان اتفاق افتاد اینکه علیرغم افزایش آنتی بیوتیک، شاهد مرگ و میر مردم هستیم.



معاون دانشگاه علوم پزشکی گلستان خاطرنشان کرد: پنی سیلین معروف ترین و پر اثرترین آنتی بیوتیک در جهان است که به دلیل استفاده های بی مورد، دیگر اثر زیادی ندارد!



وی عنوان کرد: چشم انداز پیش رو تیروه و تار است و اکنون در 54 درصد نسخه های پزشکان عمومی و 52 درصد نسخه های متخصصان آنتی بیوتیک نوشته می شود.



وی یادآورشد: 80 درصد تب های اطفال ویروسی است و نیاز به آنتی بیوتیک ندارد.



معاون دانشگاه علوم پزشکی گلستان یادآورشد: 40 درصد داروهای دریافتی توسط مردم بدون نسخه است و عدم رعایت طول درمان، استفاده مفرط از آنتی بیوتیک ها، مصرف آنتی بیوتیک هایی با کیفیت پایین و مشکلات تشخیصی از دلایل مقاومت به آنتی بیوتیک هاست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: در حال حاضر، آنتی بیوتیکها بی رویه استفاده می شود که قسمتی از آن به تجویز غلط و غیرمنطقی بر می گرد.



شهریار سمنانی افزود: این تجویز می تواند گاهی ناشی از درخواست نابجای بیمار باشد که منجر به مصرف آنتی بیوتیک می شود و یا از سوی پزشک باشد درحالیکه نیاز چندانی به آن نباشد.



وی اظهار داشت: یکسری داروهایی داریم که به اوتیسی معروفند و داروخانه ها می توانند بدون نسخه پزشک عرضه کنند و نیز به نسخه ندارند و در عین حال، داروهایی به نام آرتیکس است که حتما باید پزشک تحویز کنند.



سمنانی عنوان کرد: کلیه آنتی بیوتیک ها آرتیکس هستند و باید پزشک تجویز کند و بعد در داروخانه عرضه شود ولی گاهی به دلیل اصراری که بیماران می کنند و به دلیل شرایط خاص، از داروخانه تقاضای عرضه دارند.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: آموکسی سیلین به عنوان داروی سرما خوردگی متاسفانه تلقی می شود و بیماران تقاضا مصرف آن را می کنند، درحالیکه واقعیت این است که این داروها نباید بدون نسخه داده شود و فروش بدون نسخه آنتی بیوتیک باید جلوگپری شود.





وی تاکید کرد: برای کاهش مصرف آنتی بیوتیک، آموزش پزشکان، داروسازان و پرستاران در اولویت است و اطلاع رسانی مناسب به بیماران و مردم باید از طریق رسانه ها صورت گیرد.



اطلاع رسانی به مردم ضروری است

سمنانی یادآورشد: در عین حال باید اطلاع رسانی مناسب به بیماران و مردم باید از طریق رسانه ها صورت گیرد تا مردم بدانند بسیاری از بیماریهای عفونی نیاز به آنتی بیوتیک ندارند و بیماریهای عفونی دوره محدودی دارند و خودبخود خوب می شوند.



وی اظهار داشت: همچنین بسیاری از سرما خوردگیها، گلودردها نیاز به آنتی بیوتیک ندارند.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان یاداورشد: آزمایشگاه تشخیص طبی قوی و خوبی در سطح استان و کشور باید راه اندازی شود که خوشبختانه در سطح استان مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی داریم و دانشجویان کارشناسی ارشد میکروبیولوژی داریم تربیت می کنیم که اینها مقاومت های آنتی بیوتیکی را خوب تشخیص می دهند.



سمنانی گفت: علاوه بر این، در کلیه بیمارستانها نیز کمیته کنترل عفونت بیمارستانی فعال شد که می تواند در هر منطقه و نقطه ای بررسی کنند چه میکروبی است که به آنتی بیوتیکی خاص مقاوت دارد تا آنتی بیوتیکی که بهتر است استفاده شود.

به هر روی، بیماریهای عفونی با مصرف نادرست و بی رویه آنتی‌بیوتیک‌ها مجددا راه خود را به جامعه باز کرده‌اند و در نتیجه درمانهای استاندارد بی اثر وعفونت ها باقی مانده و قابل اتتقال به دیگران می شوند.