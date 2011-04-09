امکانات پارک علم و فناوری گیلان پاسخگوی مخترعان نیست

مجید متقی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در پنج ساله اخیر پارک علم و فناوری گیلان توسعه قابل قبولی داشته است، افزود: متاسفانه در دو سال گذشته به دلیل نداشتن فضای کالبدی نمی توان پاسخ نیازهای مخاطبان را داد و از آنان حمایت بیشتر کرد.

وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی در شهر رشت است، اظهارداشت: استان گیلان تنها استانی است که در بسیاری از شهرستان ها مراکز اقماری دارد.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان گفت: مرکز رشد انزلی بزرگترین مرکز رشد شهرستان های کشور است که در سفر اول دولت به استان تصویب شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: امکانات موجود درحد 50 تا 60 جوابگوی متقاضیان در رشت است از اینرو باید زیر ساخت های قوی تری ایجاد شود.

متقی طلب با اشاره به اینکه گیلان، استان مستعدی به لحاظ داشتن مخترعان و مبتکران جوان است، بیان داشت: برخی مبتکران بیش از شش ماه در نوبت می مانند تا فضای کالبدی در اختیار آنان قرار گیرد.

وی یادآورشد: در حال حاضر پارک علم و فناوری استان گیلان در ارتباط با برخی فناوری که جزو فناوری ها نوین نیز است مثل فناوری ارتباطات و اطلاعات این امکان را دارد حتی به کشورهای حاشیه خزری نیز خدمت ارائه دهد.