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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۸:۲۷

با هدف بررسی مشکلات /

سفیر ایران با ایرانیان زندانی در مالزی دیدار کرد

سفیر ایران با ایرانیان زندانی در مالزی دیدار کرد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: سفیر حمهوری اسلامی ایران به همراه تعدادی از اعضای سفارت روزهای پنجشنه و جمعه با ایرانیان دربند مالزی ملاقات کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی و هیئت همراه در بازدیدهای جداگانه از زندانهای کجنگ و سونگای بولو با زندانیان  ایرانی گفتگو و اقدامات سفارت جهت بهبود وضعیت و شرایط زندانهای یاد شده را برای آنها تشریح کردند.

 سفیر جمهوری اسلامی ایران در این ملاقات ابراز امیدواری کرد که با انعکاس مشکلات مطروحه به مسئولین زندانهای مالزی، زمینه حل مشکلات و نارسایی های موجود فراهم شود.

زاهدی همچنین پس از آگاهی از نوع و میزان مشکلاتی که این گروه از ایرانیان با آن مواجه هستند، طی دیدار با مسئولین زندان  مشکلات مطروحه را منعکس کرد و خواستار پیگیری جدی برای رفع آنها شد. 

بر اساس این گزارش مسئولین زندان نیز نسبت به تحقق این درخواست ها وعده مساعد دادند.

کد مطلب 1284152

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