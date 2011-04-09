کشف انجیل 400 ساله شاه جیمز/ برگزاری همایش جوامع هندو و مسلمان

اجلاس صلح آسیسی با محوریت "زائران حقیقت و صلح" برگزار می‌شود

واتیکان با صدور بیانیه‌ای موضوع اجلاس صلح آسیسی را که قرار است 27 اکتبر برگزار شود " زائران حقیقت، زائران صلح" اعلام کرد.

براساس اعلام برنامه واتیکان پاپ و رهبران ادیان مختلف جهان برای شرکت در این اجلاس قرار است پس از ورود به شهر آسیسی به کلیسای باسیلیکای سنت ماریا دگلی آنجلی می روند تا اجلاسهای پیشین یادآوری شده و موضوع روز با عمق بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

پاپ و رهبران ادیان جهان در این نشست سخنرانیهایی ارائه خواهند کرد.

این اجلاس به مناسبت گرامیداشت بیست و پنجمین سالگرد برگزاری اجلاس صلح در شهر آسیسی از سوی ژان پل دوم با حضور رهبران مختلف دینی برگزار می شود و براساس تأکید بیانیه واتیکان شخصیتهای غیر دینی که متعهد به صلح و عدالت در جهان هستند نیز در این اجلاس حضور می یابند.

عنوان این روز " زائران حقیقت، زائران صلح" انتخاب شده است، چرا که هر انسانی در نهایت زائری در جستجوی حقیقت و خیر است. متدینهای جهان مدام در راه جستجوی خداوند هستند از این رو ضرورت گفتگو و صحبت کردن مؤمنان و حتی غیر مؤمنان بدون فداکردن هویت فردی خود بیشتر مورد تأکید قرار می گیرد.

در نخستین اجلاس آسیسی که 25 سال پیش برگزار شد رهبران هر سه دین آسمانی و رهبران سایر ادیان شرکت کردند. پاپ ژان پل دوم در زمان برگزاری این همایش از تمام ملل و گروه های درگیر خواسته بود در جریان برگزاری این همایش سلاح های خود را زمین بگذارند و جنگ را متوقف کنند، این درخواست از سوی گروه های بسیاری در آن زمان پذیرفته شد.

نسخه 400 ساله انجیل شاه جیمز در بریتانیا کشف شد

یک اشتباه چاپی موجب شد کلیسای قرن دوازدهم در بریتانیا دریابد که یک نسخه نادر از انجیل 400 ساله شاه جیمز را دراختیار دارد.

نسخه 400 ساله انجیل شاه جیمز طی 150 سال گذشته روی طاقچه کلیسای انگلیکن سنت لارنس در ویلتشایر بریتانیا قرار داشته و یکی از معدود نسخی است که در حال حاضر از این انجیل موجود است.

اگرچه علامتی در بالای کتاب نشان می‌دهد که تاریخ چاپ آن به سال 1611 باز می‌گردد، اما پس از تشکیل شورای محلی کلیسا و اتخاذ تصمیمهایی به مناسبت بررسی اعتبار این انجیل در چهارصدمین سالگرد انجیل شاه جیمز مقامات کلیسا به این نتیجه رسیدند که انجیلی که در اختیار دارند 400 سال قدمت دارد.

کریس ماستنین لی عضو شورای محلی کلیسا اظهار داشت: هرکس به این کلیسا می‌آمد این انجیل را انجیلی بسیار قدیمی می‌دانست اما هیچ کس درباره منشای تاریخی آن اطمینان نداشت.

کلیسای سنت لارنس پس از ورود نسخه‌های مدرن انجیل استفاده از انجیل چهارصدساله را متوقف کرد و با تعداد چشمگیری از گردشگران برای تماشای این انجیل چهارصدساله رو به رو شد.

این انجیل که سبک نگارش آن گوتیک است و روی پارچه کتانی چاپ شده و در صفحات آن هیچ گونه برگ طلایی یا تصاویری برای مزین کردن صفحات به چشم نمی‌خورد و به علت داشتن یک اشتباه چاپی مشخص شده که این انجیل چاپ دوم انجیل شاه جیمز است.

نسخه چهارصدساله انجیل شاه جیمز طی سالیان دچار فرسودگی شده است و پنج فصل نخست سفر پیدایش آن از بین رفته است.

این انجیل نمونه یکی از نخستین ترجمه‌های انجیل به زبان انگلیسی است.

کلیسای سنت لارنس تلاش می‌کند این انجیل را در یک محفظه شیشه‌ای قرار دهد تا مردم قادر باشند صفحات آن را ورق بزنند و آن را مطالعه کنند.

مسلمانان و هندوها همایش ملی هماهنگی اجتماعی برگزار می‌کنند

جامعه هندو و مسلمان شهر لاتر در ایالت مهاراﺷترا به منظور نمایش هماهنگی اجتماعی مسجد و کلیسایی که در گذشته توسط افراد متعصب گروه‌های دینی تخریب شده بود را بازسازی کرده و با هدف انتقال پیام صلح، 20 فروردین همایشی برگزار می‌کنند.

مرکز صلح جهانی آکادمی مهندسی و آموزش تحقیقات مهاراشترا مستقر در شهر پونا، مؤسسه تکنولوژی مهاراشترا، مرکز گاندی و ساکنان محلی به منظور انتقال پیام صلح خود با جامعه گسترده و به مناسبت بازسازی مسجد و معبد یک همایش ملی با محوریت هماهنگی برگزار می‌کنند .

ویشواناث کاراد رئیس کمیته برگزار کننده این همایش در نشست خبری که روز سه شنبه 15 فروردین ماه برگزار شد اظهار داشت که معبد باستانی رام در مناقشه ای حدود 275 سال پیش تخریب شد و مسجد همین دهکده نیز 60 سال پیش توسط نیروهای ضد اسلام از بین رفت.

وی افزود: این مراکز عبادی بازسازی شده به واسطه تلاشهای مشترک اعضای هر دوجامعه ساخته شده است. ساکنان دهکده کوچک رامشوار در شهر لاتر آغازگر راه بوده اند تا در این راه به هدف نهایی که نزدیکی جامعه مسلمان و هندو است دست یابند.

در این همایش ملی شخصیتهای برجسته ای از سراسر هندوستان شرکت خواهند کرد. سیاستمداران و وزرای ایالتهای مختلف هندوستان، اعضای جماعت علمای هند، بنیانگذار انجمن جهانی بیداری معنوی و برخی شخصیتهای علمی و فرهنگی از جمله شرکت کنندگان این همایش معرفی شده اند.