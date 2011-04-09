به گزارش خبرگزاری مهر، حسن غفوری فرد با انتقاد از عدم تعیین ردیف بودجه از سوی دولت برای وزارت ورزش و جوانان در لایحه بودجه 90 گفت: احتمال دارد در کمیسیون تلفیق، تغییراتی در بودجه 90 اعمال شود و با حذف بودجه سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان، ردیف بودجه مشخصی برای وزارت ورزش و جوانان تعیین شود.

وی با بیان اینکه از زمان تصویب و تایید قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان مدت‌ها گذشته است، اظهار داشت: تاخیر دولت در تشکیل این وزارتخانه تخلف آشکار دولت از قانون است و چنین اقداماتی موجب تضعیف اصل قانون‌مداری دولت می‌شود.



غفوری فرد با اشاره به عدم تعیین محدودیت زمانی خاص در قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان، گفت: اصل بر این است که هر قانونی که تصویب می‌شود و به تایید می‌رسد، باید پس از مدت 15 روز اجرایی شود و مهلت 15 روزه دولت برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان مدت‌هاست که سپری شده است.



وی افزود: رئیس مجلس درمورد تشکیل وزارت ورزش و جوانان با رئیس جمهوری نامه‌نگاری کرده است و امیدواریم در پی نامه رئیس مجلس، اقدام جدی و مؤثری برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان ازسوی دولت صورت بگیرد.



غفوری فرد دولت را موظف به اجرای همه قوانین کشور دانست و گفت: دولت باید قانونمدار و ولایت‌مدار باشد و شرط مهم ولایت‌مداری تبعیت از قانون و مصوبات مجلس و نمایندگان مردم است.



نماینده مردم تهران با تاکید بر عدم منافات قانون تعدیل وزارتخانه‌ها با تشکیل وزارت ورزش و جوانان، اظهار داشت: قانون تعدیل تعداد وزارتخانه‌ها برای کاهش تعداد وزارتخانه‌های موجود و ادغام برخی از آنها طراحی شده است و نمی‌تواند مانع تشکیل وزارت ورزش و جوانان باشد.



غفوری فرد قانون تعدیل وزارتخانه‌ها را سیاستی برای کوچک شدن دولت عنوان کرد و گفت: تصویب تشکیل وزارت ورزش و جوانان ازسوی مجلس نیز در راستای کاهش تعداد دستگاه‌های دولتی صورت گرفته است؛ چراکه در پی تشکیل وزارت ورزش و جوانان، دو دستگاه بزرگ دولتی یعنی سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان ادغام و تبدیل به یک وزارتخانه واحد می‌شوند.



غفوری فرد با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با معاونت‌های اجرایی رئیس جمهوری، تصریح کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان با اینکه رئیس جمهوری معاون اجرایی داشته باشد مخالف بوده است؛ چرا که مجلس شورای اسلامی امکان نظارت بر این معاونت‌ها را ندارد.



غفوری فرد معاونت‌های اجرایی رئیس جمهوری از جمله تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان را غیرقابل نظارت و پیگیری رسمی دانست واظهار داشت: طبق قانون اساسی مجلس فقط می‌تواند از رئیس جمهوری و وزیران وی سوال و استیضاح کند و یا تذکر دهد و امکان سوال یا تذکر به معاونان رئیس جمهوری وجود ندارد.



وی افزود: این مشکل موجب می‌شود مجلس امکان نظارت جدی و رسمی و پیگیری فعالیت‌های سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان را نداشته باشد و همین امر ضرورت تشکیل وزارت ورزش و جوانان را دوچندان می‌کند.



عضو فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به مشکلات فراوان قانونی و نظارتی معانت‌های اجرایی رئیس جمهوری، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان این است که این معاونت‌ها حق رای در دولت ندارند و نمی‌توانند در تصمیم‌گیری‌های هیئت دولت اثرگذار باشند.



غفوری فرد عدم دخالت متولی امر ورزش و یا جوانان را در تصمیم‌گیری‌های مهم دولتی، موجب زیان دیدن این حوزه‌ها دانست و گفت: اینکه رئیس ورزش مملکت حتی نتواند درباره بودجه ورزش رای دهد به زیان بخش ورزش کشور خواهد بود و این حوزه را متضرر خواهد کرد؛ بنابراین تبدیل سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارتخانه، این دو حوزه را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل خواهد کرد.



وی تشکیل وزارت ورزش و جوانان را موجب ارتقای جایگاه ورزش کشور و توجه بیشتر به امور جوانان دانست و تصریح کرد: رئیس جمهوری باید سریع‌تر قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان را اجرا کند و نگذارد تأخیر بیشتر در این مهم، حوزه جوانان و ورزش کشور را بیش از این متضرر کند.



