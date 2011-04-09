به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمود احمدینژاد در دیدار منتخبین و فرهیختگان استان کرمانشاه با اشاره به اینکه ملت ایران دو مأموریت بزرگ تاریخی برعهده دارند، اظهار داشت: ساختن کشور و بیدارسازی بشریت و دعوت آنان به حکومت جهانی سرشار از عدالت دو مأموریت تاریخی ملت ایران است که در طول هم قرار دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه تنها راه بشریت برپایی حاکمیت جهانی است، گفت: غربیها اصالت را به تمایلات مادی و غرایض نفسانی انسان تعبیر کردند که محصول اندیشه آنان مسابقه سنگین تسلیحاتی و غارت و چپاول ملتها شده است، روندی که اندیشه آنها دنبال میکند این است که اقلیت سرمایهدار بیفرهنگ بر اکثریت ملتها تسلط پیدا کند.
احمدینژاد با بیان اینکه در شرایط کنونی جهان غیراز ملت ایران کسی اندیشه و پیام امیدبخشی برای بشریت ندارد، خاطرنشان کرد: امروز باید از یکسو ایران را در طراز شایستگی و توانمندیهای ملت ایران بسازیم و به جایگاهی ارتقا دهیم که الگوی پیشرفت و مرجع علمی، اقتصادی و فرهنگی ملتها شود و ازسوی دیگر باید فرهنگ متعالی خود را به عنوان الگو و راه نجاتبخش به بشریت معرفی کنیم.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه ساختن داخل کشور با حضور فعال در عرصههای بینالمللی باید در کنار هم انجام شود، اظهار داشت: این تصور اشتباهی است که فقط باید برای ساختن داخل کشور متمرکز شویم و کاری به مسائل بینالمللی نداشته باشیم.
بیتردید اگر کشورمان حضور فعالی در موضوعات مهم بینالمللی نداشته باشد دیگران با طراحیهای گوناگون در مسیر پیشرفت ملت ایران مانعتراشی خواهند کرد بنابراین باید با حضور فعال خود، مستکبران را از عرصههای سیاسی و اقتصادی جهان به عقب برانیم چرا که دنیا باید توسط صالحان و انسانهای پاک اداره شود.
بیتردید اگر کشورمان حضور فعالی در موضوعات مهم بینالمللی نداشته باشد دیگران با طراحیهای گوناگون در مسیر پیشرفت ملت ایران مانعتراشی خواهند کرد بنابراین باید با حضور فعال خود، مستکبران را از عرصههای سیاسی و اقتصادی جهان به عقب برانیم چرا که دنیا باید توسط صالحان و انسانهای پاک اداره شود.
احمدینژاد در ادامه ساختن ایران و حضور فعال در عرصههای بینالمللی را نیازمند توکل به خدا، امید به آینده روشن و همدلی دانست و گفت: اگر همه خزاین و منابع دنیا در اختیار ملتی باشد اما آن ملت همدل نباشند نمیتوان از آن منابع استفاده کرد.
رئیسجمهور تصریح کرد: هر کس در مسیر همدلی مردم خدشه وارد کند باید آگاه باشد که در مسیر آن ملت قرارندارد و به نفع مردم حرکت نمیکند.
احمدینژاد کار و تلاش را از دیگر عوامل ساختن ایران دانست و گفت: کار مثبت و سازنده امر مقدسی است و باید فرهنگ کار در کشورمان زنده شود که به واسطه آن بخشهای مختلف کشور آباد شود.
رئیسجمهور عنصرامید را از دیگر عوامل مهم ساختن ایران اسلامی عنوان کرد و افزود: امروز به فضل الهی امید و آرزوهای تاریخی ملت ایران درخشانتر شده است و باید ایمان داشته باشیم که آینده درخشان از آن ماست.
احمدینژاد باتأکید بر ضرورت شکلگیری حرکت گسترده سازندگی در استان کرمانشاه، به مصوبات کارگروهفرهنگ و هنر و جلسه استانی هیئت دولت اشاره کرد و گفت: با مصوبات کارگروه فرهنگ وهنر که روز گذشته تشکیل شد، راه برای جوشش فرهنگی در استان هموارتر خواهد شد، اصحاب فرهنگ و هنر استان باید تلاش کنند با برنامهریزیهای خود امید به آینده و فرهنگ و ویژگیهای برجسته و متعالی فرهنگی مردم استان را هر چه بیشتر تقویت کنند.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: در جلسه استانی هیئت دولت نیز موانع اصلی حرکت شتابنده استان مورد بررسی قرار گرفت و در بخشهای گوناگون تصمیمات مناسبی در راستای پیشرفت و تعالی استان اتخاذ گردید که از آن جمله میتوان به مصوبات دولت در زمینه امور زیربنایی و آب استان اشاره کرد که امیدواریم با اجرای مصوبات اخیر در طول سه، چهار سال آینده مشکل کمبود آب استان برطرف شود.
احمدینژاد با اشاره به لزوم اصلاح شیوههای آبیاری، کشاورزان را به جهادی در اصلاح شیوههای آبیاری فراخواند و گفت: طبق بررسیهای انجام شده، با آب موجود در استان میتوان چهار برابر زمینهای زیر کشت کنونی را تحت پوشش آبیاری قرار داد.
رئیسجمهور با اشاره به مصوبات جلسه استانی دولت در بخش صنعت و سرمایهگذاری تصریح کرد: در جلسه دیروز بیش از دو هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سرمایهگذاری و تولید استان اختصاص یافت و این فرصت مناسبی برای کارآفرینان و اصحاب صنعت و تولید کشور است.
احمدینژاد همچنین با اشاره به اینکه منابع صندوق توسعه ملی فرصت ویژهای برای کار، ساختن و تولید فراهم کرده است، گفت: دولت با استفاده از این فرصت و با تلفیق منابع موجود در صندوق توسعه ملی و منابع بانکی به دنبال کاهش سود بانکی است و این کاهش دردستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: سال 89 به ظاهر سال سختی بود چرا که دشمنان به تعبیر خود تحریمهای فلجکنندهای اعمال کردند و در این راستا با عدهای نیز در داخل کشور برای اعمال فشار به دولت هماهنگ شده بودند. ازسوی دیگر در بودجه سال گذشته برای اولین بار در 50 سال اخیر 20 درصد از درآمد نفت در صندوق توسعه ملی که اساسنامه آن اواخر سال در اختیار دولت قرار گرفت، بلوکه شد.
احمدینژاد تصریح کرد: دشمنان با شرایطی که در سال گذشته اعمال کرده بودند تصور میکردند که میتوانند در اهداف خود موفق شوند اما با وجود تمام طراحیهای آنها سال 89 یکی از بهترین سالهای عمرانی و اقتصادی کشور بود و در این سال بزرگترین طرح تحول اقتصادی با همکاری مردم و عنایات امام عصر(عج) به بهترین شکل ممکن به اجرا درآمد.
در ابتدای این دیدار شماری از نمایندگان نخبگان بخشهای مختلف دیدگاهها و پیشنهادات خود را با رئیسجمهور در میان گذاشتند.
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