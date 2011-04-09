جزئیات ملاقات وزیر ارشاد و مشایی با شاعر انقلاب

زینب عزیزی خواهر احمد عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ملاقات‌های اخیر سه عضو هیئت دولت از این شاعر انقلاب، گفت: آقای حسینی (وزیر ارشاد) شب 17 فروردین و به محض ورود به کرمانشاه مستقیماً از فرودگاه به بیمارستان آمد و از احمد عیادت کرد.

عزیزی افزود: من توضیحاتی در مورد وضعیت جسمی و سطح هوشیاری احمد دادم و خواستار مساعدت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اعزام او به خارج از کشور شدم که آقای حسینی هم وعده داد این موضوع را در هیئت دولت مطرح و با مسئولان ذیربط جهت این کار هماهنگی انجام دهد.

به گفته وی در این دیدار وزیر ارشاد وعده داد از هیچگونه کمکی که در بهبودی احمد عزیزی موثر باشد، دریغ نورزد و در صورت تشخیص پزشکان معالج، مقدمات درمان این شاعر انقلاب و اهل بیت (ع) را در خارج از کشور نیز فراهم کند.

خواهر احمد عزیزی همچنین گفت: شب بعد (18 فروردین) هم آقای ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی رئیس جمهور و آقای اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور به همراه جمعی از مسئولان استان کرمانشاه به بالین احمد عزیزی آمدند.

وی افزود: ما حدود 15 دقیقه پذیرای آقای مشایی بودیم که به نمایندگی از آقای احمدی‌نژاد به دیدار احمد آمده بودند.

زینب عزیزی اضافه کرد: من در این دیدار از زحمات کارکنان بیمارستان امام رضا (ع) تشکر کردم و آقای بیتندی مدیر بیمارستان هم در این باره صحبت کرد. همچنین آقای ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور در این دیدار بسیار تلاش کردند که سخنانی را از زبان خودِ احمد بشنوند و احمد هم احساسات خود را بروز می‌داد.

خواهر احمد عزیزی گفت: من درباره قضیه خارج رفتن احمد صحبت کردم و گفتم که دو بار احمد را به تهران و به بیمارستان مسیح دانشوری منتقل کردیم ولی زمینه انجام عمل او فراهم نشد و نتیجه‌ای نگرفتیم. آقای رحیم‌مشایی هم قول داد مسئله را با دکتر مسجدی (از پزشک بیمارستان مسیح دانشوری) در میان بگذارد و زمینه انتقال احمد را به خارج از کشور فراهم کند.

وی همچنین گفت: در تمام این مدت روحیه احمد بسیار تغییر کرده بود و خیلی دوست داشت که آقای احمدی‌نژاد را هم ببیند ولی وقتی گفتم سفر او به کرمانشاه تمام شده و برگشته تهران، احمد بسیار منقلب و متاثر شد.