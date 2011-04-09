حاصل دانش گذشته و امروز ایرانیان تهیه غذایی سالم برای جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، شاهرخ رامین صبح شنبه در مراسم هفته سلامت که با حضور مسئولان شبکه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و دیگر مسئولان محلی در مدرسه دخترانه ابتدایی "لاله های انقلاب" دماوند برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: سال 89 با وجود تمامی مشکلاتی که از جانب دشمنان انقلاب برای این میهن اسلامی بوجود آمد با سربلندی و عزت سپری شد.



این مسئول با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: طی سال گذشته قانون عدالت محور هدفمندی یارانه ها از سوی دولت دهم و با مشارکت همه جانبه مردم به مرحله اجرا درآمد.



وی ادامه داد: امیدوارم در سال 90 ضمن حفظ دستاوردهای سال گذشته شاهد ایجاد اتفاقاتی مثبت و ملموس ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها توسط مردم انقلابی ایران اسلامی باشیم.



رامین با ارائه تعریفی از سلامت در دنیای امروز افزود: تعریف سلامت در قالب دانش امروز تنها به رفاه جسمی نپرداخته بلکه رفاه روحی و اجتماعی مردم را نیز دربرمی گیرد.



نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه بیان داشت: از این رو برای تامین رفاه متوازن جسمی، روانی و اجتماعی صرف پرداختن به مقوله های پزشکی توسط این قشر کافی نیست بلکه یک سرباز حوزه سلامت می بایست در مباحثی همچون مدیریت، اقتصاد و سیاستگذاری نیز از تخصصهای کافی بهره مند شوند.



وی ضمن رد این نظریه که تغذیه گران همان تغذیه سالم است، عنوان کرد: تصور آنکه تغذیه گران همان تغذیه سالم است در دنیای پزشکی امروز نظریه ای کاملا مردود محسوب می شود.



این مسئول حاصل برآیند دانش گذشته اطبا و پزشکان امروز ایرانی را یک تغذیه سالم دانست و گفت: کارشناسان حوزه سلامت می توانند چگونگی استفاده مشترک از دانش اطبا قدیم و علوم پزشکی مدرن را برای تهیه غذایی سالمتر با صرف هزینه ای مناسب به مردم جامعه آموزش دهند.



شاهرخ رامین با اشاره به سال جهاد اقتصادی خاطرنشان کرد: سال 90 بنابر فرموده مقام معظم رهبری تحت عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد و می توان به جرات بیان کرد که رشد اقتصاد می تواند به توسعه سلامت در جامعه بینجامد.



عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بازدهی کاری مردم سالم در زمینه های مختلف بیشتر خواهد بود علاوه بر این سطح یادگیری یک ذهن سالم در جامعه سالم می تواند امور اقتصادی را با بهره وری بیشتری همراه سازد.



این مسئول با اشاره به دیگر مصادیق رشد متوازن اقتصاد و سلامت گفت: وجود شرایط بهتر برای شغلی سالم، بالا رفتن سطح سواد فرزندان و آرامش روانی دور از دغدغه های آینده مالی خانواده می تواند به توسعه متوازن دو شاخصه مکمل سلامت و اقتصاد منتهی شود.