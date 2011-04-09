احسان شکراللهی که پیش از این مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل کتابخانه مجلس را برعهده داشت درباره مسئولیت جدیدی که در این کتابخانه برعهده گرفته است به خبرنگار مهر گفت: مدت‌هاست که دیگر به عنوان مدیر روابط عمومی کتابخانه مشغول به فعالیت نیستم و مشغول فهرست‌نگاری نسخ خطی کتابخانه بودم.

وی ادامه داد: فهرست‌نویسی تعدادی از نسخه‌های خطی از شماره 16900 تا 17100 را برعهده داشتم که با اتمام این بخش از کار همکارم محمود نظری فهرست‌نگاری مابقی آثار را برعهده گرفت.

این کارشناس امور کتابداری درباره مسئولیت جدیدی که در کتابخانه مجلس برعهده گرفته است توضیح دادک مدتی است که مسئولیت سایت خبری و اطلاع‌رسانی کتابخانه را برعهده گرفته‌ام و به همین دلیل دیگر کار فهرست‌نویسی را دنبال نمی‌کنم تا با تمرکز بیشتر بتوانیم سایت جدید را آماده و راه‌اندازی کنیم.

شکراللهی افزود: در حالیکه سایت فعلی قابل استفاده کاربران است و به روز می‌شود اما در تدارک آماده سازی نسخه جدید آن هستیم و امیدواریم تا اوایل اردیبهشت این سایت قابل بهره برداری شود.

وی در پایان گفت: سعی داریم سایت جدید فعال‌تر و پویاتر باشد تا کاربران اطلاعات بیشتر و به روزتری دریافت کنند همچنین برخی نواقص سایت فعلی را هم برطرف می‌کنیم.