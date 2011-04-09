محمد جعفر محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری هجدهمین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در اواخر مهر و اوایل آبان ماه امسال و در محل مصلای بزرگ امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاه تعیین شده‌اند.

معرفی اعضای شوای سیاستگذاری نمایشگاه مطبوعات در آینده نزدیک

به گفته وی نخستین جلسه شورای سیاستگذاری هجدهمین نمایشگاه مطبوعات در هفته جاری برگزار و به زودی هم اعضای آن معرفی می‌شوند.

وی با تاکید بر لزوم تغییرات ساختاری در نمایشگاه مطبوعات افزود: آنچه مسلم است ساختار نمایشگاه دیگر خسته کننده شده و باید به صورت اساسی عوض شود و از این تکرار 17 ساله در بیاید.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد درباره مصادیق این تغییرات گفت: از چینش غرفه‌ها گرفته تا فضای خود نمایشگاه همگی نیازمند تغییر است.

محمدزاده با اشاره به فاصله 7 ماهه تا زمان برپایی دوره هجدهم این نمایشگاه از تلاش برای رسیدن به الگوی مناسب برگزاری آن با استفاده از نظرات کارشناسی سخن گفت و تاکید کرد: همه باید دست به دست هم دهند تا هیچ روزنامه‌ای توقیف نشود.

وی همچنین در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این سوال که "جامعه رسانه‌ای از زمان تصدی معاونت مطبوعاتی توسط شما شاهد توقیف نشریه‌ای نبوده است. ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟" گفت: توقیف دست وزارت ارشاد نیست و یا توسط هیئت نظارت بر مطبوعات انجام می‌شود یا توسط قوه قضائیه.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد ادامه داد: کسی از توقیف خوشحال نمی‌شود و من امیدوارم همه دست به دست هم دهند تا هیچ روزنامه‌ای توقیف نشود و این مسئولیت متوجه همه است؛ مدیرمسئول، صاحب امتیاز، هیئت نظارت و سایرین همه باید تلاش کنند تا این امکان از مردم گرفته نشود چرا که روزنامه متعلق به مردم است و متعلق به یک شخص نیست.

محمدزاده گفت: هر کسی که طوری عمل کند که باعث توقیف یک نشریه شود، به ضرر مردم عمل کرده است. هر روزنامه و نشریه‌ای تولید فکر می‌کند و بسترساز اندیشه مردم است.

وی تاکید کرد: باید همه موازین قانونی را رعایت کنند و در چارچوب آن حرکت کنند و مسئولان هم سعه صدر داشته باشند تا فضایی سالم و فرهنگی داشته باشیم.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد همچنین ترکیب فعلی هیئت نظارت بر مطبوعات را خوب توصیف کرد و گفت: ما مشکلی با ترکیب فعلی نداریم و امیدوارم این روند خوب را امسال هم طی کنیم.