ایران کشوری با دموکراسی استوار بر مبنای اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا ، محمود فرازنده در این دیدار اظهار داشت : ایران 32 سال است که دموکراسی را اجرا می نماید و مردم طی این سال ها بارها رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای مجلس خبرگان رهبری را از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب کرده اند.

وی تصریح کرد : دموکراسی درهر ملیتی که اجرا شود باید بر اساس نیازهای همان ملت باشد و در ایران دموکراسی ما مطابق با نیازهای انسان می باشد و نیازها تنها از بعد فیزیکی، نظامی و یا اقتصادی مد نظر قرار نگرفته است.

سفیر ایران در اندونزی استفاده از سیاست های دوگانه توسط برخی از کشورها در قبال انتخابات را رد کرد و افزود : بعنوان مثال در انتخابات فلسطین حماس پیروز قانونی انتخابات بود ولی این پیروزی مورد قبول قرار نگرفت به یقین این نوع رویکرد از نظر هیچکس صحیح نمی باشد.

وی با تأکید بر اینکه علمای کشور دخالتی در امور دولت ایران ندارند و تنها بعنوان ناظر ایفای نقش می نمایند، افزود: علما در ایران در ارتباط مستقیم با مردم هستند و آنان را در رسیدن به تعالی دینی راهنمایی می نمایند و اقدامی برای سوق دادن مردم به سمت انتخاب رئیس جمهور خاصی انجام نمی دهند ولی مطمئنأ باید به مردم درخصوص پیشینه و سابقه آن داوطلب مطالب اعلام شود.

سفیر ایران در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اندونزی نیز گفت : اندونزی کشوری بزرگ و پرجمعیت ترین کشور مسلمان محسوب می شود که دموکراسی را به اجرا در می آورد.

فرازنده ادامه داد : اندونزی دارای تأثیرگذاری سیاسی می باشد و احزاب سیاسی مختلف، سازمان های اسلامی مانند نهضت العلماء و محمدیه و گروه های مختلف درحال فعالیت می باشند و من اطمینان دارم دنیا اندونزی را بعنوان یک کشور اسلامی مدرن و دموکراتیک قبول دارد.