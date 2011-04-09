به گزارش خبرنگار مهر در جلفا، علیرضا مقیمی پیش از ظهر جمعه در نشست مشترک با مسئولان استانی خاطر نشان کرد: سازمان منطقه آزاد ارس به هیچ وجه یک سازمان خودمختار نیست و برای پیشبرد اهداف خود به تعامل و همکاری سایر سازمان‌ها نیازمند است و در این راستا آماده هرگونه همکاری است.

علیرضا مقیمی با بیان برخی مشکلات و موانع موجود بر سر راه سازمان متبوع خود با سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی، رفع این موانع را چالش اساسی منطقه آزاد دانست.

وی اظهار داشت: متاسفانه در گذشته به دلیل عدم تعامل دستگاه‌های اجرایی با سازمان و بالعکس، بسیاری از مسایل و مشکلات که مانع توسعه منطقه به شمار می‌روند لاینحل باقی مانده است.

علیرضا مقیمی افزود: با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده و ارتقای سطح تعامل با مدیران استانی و شهرستانی در طول چند ماه گذشته سازمان توانسته است به برخی اهداف توسعه‌ای خود به ویژه در جذب گردشگر دست یابد.

وی ابراز امیدواری کرد با آغاز فصل جدید همکاری‌ها و ایجاد تحول در نگرش‌ها، این مشکلات رفع و جهش اساسی برای جبران عقب افتادگی‌ها به خصوص در زمینه جذب سرمایه‌گذار آغاز شود.

در این نشست پس از طرح خواسته ها و مشکلات فی مابین دستگاههای اجرایی و منطقه آزاد ارس ، با نظر نهایی معاون عمرانی استاندار تصمیمات مهمی طی صورتجلسه‌ای تنظیم شد تا برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شود.

واگذاری تمامی مراکز و اماکن گردشگری و میراث فرهنگی به منطقه آزاد ارس، اجرای منطقه گردشگری در محدوه سد گلفرج و اختصاص پنج هزار متر مربع زمین مورد نیاز برای اجرای فاز دوم مسکن مهر جلفا توسط منطقه آزاد ارس از جمله این تصمیمات بودند.

همچنین موضوع آبرسانی به اراضی واقع در محدوده روستای گلفرج از طریق پمپاژ گلفرج و انتقال سریع مراکز دپوی مواد سوختی موجود در فاز صنعتی منطقه آزاد به محل مناسب بررسی و مورد تصویب نهایی قرار گرفت.

در این نشست مقرر شد ساختمان فعلی فرمانداری جلفا جهت تبدیل به بیمارستان اورژانس به سازمان منطقه آزاد ارس واگذار شده و این سازمان نیز متقابلا هزینه‌ احداث ساختمان جدید فرمانداری و مجتمع اداری جلفا را بر عهده گیرد.

همچنین با دستور معاون عمرانی استاندار، اداره کل راه و ترابری استان موظف شد پیشنهاد منطقه آزاد ارس مبنی بر استفاده همزمان از جاده قدیم جلفا – مرند و جاده موجود برای رفت و برگشت خودروها را با رعایت تمامی جوانب بررسی و نتیجه را اعلام کند.

محمد اشرف نیا دلایل فعال نبودن پروژه محور جلفا – مرند را از مدیرکل راه و ترابری استان جویا شد و از وی خواست در اسرع وقت نسبت به رفع موانع اقدام شود تا پروژه مذکور، مسیر اجرایی و پیشرفت خود را پیدا کند.

اشرف‌نیا خطاب به نماینده اداره کل راه آهن آذربایجان هم، انجام اقدامات لازم برای بهبود مسیر خط آهن جلفا – تبریز به منظور افزایش سرعت قطارها از 60 کیلومتر به 90 کیلومتر را مورد تاکید قرار داد.

وی همچنین به سازمان محیط زیست دستور داد در اجرای پروژه های عمرانی توسط منطقه آزاد همکاری لازم به عمل آید تا زمینه توسعه منطقه آزاد ارس که توسعه استان و کشور نیز به آن بستگی دارد فراهم شود.

در نشست مشترک مسؤلان استانی و مدیران منطقه آزاد ارس ، بسیاری از مشکلات موجود بر سر راه تعامل سازمان منطقه آزاد ارس و دستگاه‌های اجرایی استان که مدت‌ها لاینحل باقی مانده بود برطرف شد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه تخصصی و فشرده با اشاره به برخی مشکلات اداری میان سازمان منطقه آزاد ارس با دستگاه‌های اجرایی استان، حل هرچه سریع‌تر این مشکلات را جهت اجرای پروژه‌های این منطقه مهم ارزیابی کرد و تصریح کرد: این موضوع نیازمند یک اقدام ضرب‌الاجلی از سوی مدیران استانی است.

وی در این نشست تخصصی و ویژه که چهار ساعت به طول انجامید، با تاکید بر تسریع در پیگیری و اجرای فعالیتهای اجرایی خواستار همکاری و جدیت بیشتر دستگاهها در حل مشکلات و توسعه منطقه و استان شد.

این نشست تخصصی به ریاست معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی و با حضور چند تن از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان، فرماندار جلفا و مدیر عامل منطقه آزاد ارس به منظور بررسی راهکارهای عملی برای چالش‌های موجود برگزار شد.