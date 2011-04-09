گیلان 13 بیمارستان نیمه کاره دارد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مهدی سعادتی عصر پنجشنبه در جمع مسئولان استان به مناسبت هفته سلامت اظهار داشت: بر ضرورت تمکیل ساخت پروژه های نیمه تمام بهداشتی و درمانی در استان تاکید کرد.

وی اظهار داشت: اتمام ساخت بیمارستان فوق تخصصی سایت لاکان، 13 بیمارستان نیمه تمام استان، تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت در اولویت هستند.

استاندار گیلان ادامه داد: توانمندسازی کادر مراکز درمانی و خدماتی در روند ارائه خدمات بهینه به مردم بسیار موثر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان نیز در این مراسم با ارائه گزارشی از عملکرد این دانشگاه گفت: در سالهای اخیر تلاش های موثری در زمینه تجهیز و توسعه مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان های استان انجام گرفته اما پاسخگوی به مطالبات جامعه نیازمند توجه بیشتری است.

حسن بهبودی در ادامه به تبیین جایگاه شورای سلامت استان در ارتقای خدمات بهداشت و درمان پرداخت و از نمایندگان استان در مجلس خواست برای تخصیص اعتبارات عمرانی به طرح های نیمه تمام این دانشگاه پیگیری های لازم را به عمل آورند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز گفت: نمایندگان استان تلاش دارند در روند بررسی بودجه سال 90 اعتبارات بیشتری به بهداشت و درمان استان اختصاص یابد.

حسن تامینی افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در طول فعالیت دولت نهم و دهم اقدامات موثری برای توسعه کمی و کیفی امکانات و خدمات بهداشتی درمانی، بهبود و استانداردسازی شاخص های سلامت، افزایش سرانه خدمات بهداشتی، درمانی و فراهم کردن زمینه دسترسی مطلوب و آسان همگان به خدمات مختلف بهداشتی درمانی در سطح کشور و استان برداشته شده است.

وی ادامه داد: خوداتکایی کشور در درمان بسیاری از بیماری های پیچیده با تربیت پزشکان و کادر درمانی متخصص و متعهد، دستیابی به دانش های نوین پزشکی و موفقیت در تولید انواع داروهای مورد نیاز بیماران و نیز صدور خدمات تخصصی بهداشتی درمانی، بخشی از دستاوردها و کارنامه درخشان نظام در ارتقای سلامت است.