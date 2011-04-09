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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۵۵

گزی در گفتگو با مهر:

تغییرات کادر مدیریت و سرمربی شوک بزرگی بود/ شاهین در لیگ برتر می‌ماند

تغییرات کادر مدیریت و سرمربی شوک بزرگی بود/ شاهین در لیگ برتر می‌ماند

سرپرست باشگاه شاهین بوشهر پیروزی این تیم برابر استیل آذین را حاصل شوک مثبتی دانست که با تغییر مدیریت و سرمربی به این تیم وارد شد.

احمد گزی در پایان دیدار تیم های استیل آذین و شاهین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این پیروزی گفت: این دیدار برای ما بازی انتحاری بود و به پیروزی در آن احتیاج داشتیم که با تلاش بازیکنان به سه امتیاز این بازی که ارزش بسیار زیادی داشت دست یافتیم.

وی خاطرنشان کرد: تغییرات کادر مدیریت و سرمربی شوک بزرگی به تیم وارد کرد که این پیروزی حاصل این شوک مثبت بود.

سرپرست باشگاه شاهین بوشهر ادامه داد: هنوز کارمان به پایان نرسیده و چند دیدار دیگر پیش رو داریم و باید در ادامه با تلاش بازیکنان و کادر فنی تیم به نتایج بهتری دست یابیم.

گزی در پایان گفت: بسیار امیدواریم شاهین در لیگ بماند و قطعا اگر بازیکنان همین گونه در بازیهای آینده بازی کنند سهمیه تیم در لیگ برتر را حفظ خواهیم کرد.

تیم فوتبال شاهین بوشهر روز جمعه در هفته بیست و نهم رقابتهای لیگ برتر با پیروزی 2 بر صفر برابر استیل آذین از انتهای جدول فاصله گرفت.
 

کد مطلب 1284194

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