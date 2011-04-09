به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه QS که پیش از این نتایج رتبه بندی های خود را همواره به همراه پایگاه رتبه بندی تایمز منتشر می کرد، امسال به تنهایی رتبه بندی جدیدی را بر اساس موضوع مطالعات و در زمینه مهندسی و تکنولوژی منتشر کرده است.

در این سری از رتبه بندی دانشگاه های مختلف جهان بر اساس موضوعاتی از قبیل علوم رایانه ای و سیستمهای اطلاعاتی، مهندسی عمران و شهر سازی، مهندسی شیمی، مهندسی الکترونیک، مهندسی مکانیک، هوانوردی و تولید انجام گرفته است.

نتایج این رتبه بندی ها بر اساس سه شاخص شهرت آکادمیک، شهرت کارفرما ( میزان به کارگرفتن و استخدام دانشجویان توسط دانشگاه) و میزان ارجاع به مقالات منتشر شده است. در هر یک از بخشهای رتبه بندی موضوعی، جایگاه دقیق هر یک از دانشگاه ها و مراکز آموزشی که تا رتبه 50 به دقت مشخص است اما دانشگاه هایی که رتبه بالاتر از 50 را به خود اختصاص داده اند بدون در نظر گرفتن جایگاهی خاص در مکانی میان رتبه 51 تا 100، 101 تا 150 و 150 تا 200 قرار گرفته اند.

مهندسی الکترونیک

در رتبه بندی دانشگاه های جهان بر اساس موضوع مهندسی الکترونیک، آمریکا با در اختیار داشتن 12 دانشگاه برتر از میان 20 دانشگاه برتر جهان، بر مراکز آموزشی این رشته تحصیلی و مطالعاتی تسلط یافته است.

10 دانشگاه برتر جهان- مهندسی الکترونیک

رتبه عنوان کشور امتیاز 1 MIT آمریکا 82.5 2 استنفورد آمریکا 79.6 3 کمبریج بریتانیا 74.3 4 کالیفرنیا برکلی آمریکا 73.1 5 آکسفورد بریتانیا 73 6 هاروارد آمریکا 72 7 موسسه تکنولوژی کالیفرنیا آمریکا 65.1 8 کالیفرنیا لس آنجلس آمریکا 63.8 9 امپریال کالج لندن بریتانیا 60.6 10 دانشگاه ملی سنگاپور سنگاپور 55.9

MIT در این رتبه بندی جایگاه اول را به خود اختصاص داده و دانشگاه های استنفورد، کمبریج، کالیفرنیا برکلی، آکسفورد، هاروارد، موسسه تکنولوژی کالیفرنیا، کالیفرنیا-لس آنجلس، امپریال کالج لندن، و دانشگاه ملی سنگاپور به ترتیب رتبه های دوم تا دهم را از آن خود کرده اند.

مهندسی عمران و شهر سازی

پایگاه QS اولین باری است که دانشگاه های جهان را بر اساس موضوع مهندسی عمران و شهرسازی رتبه بندی می کند و بر همین اساس 10 دانشگاه برتر جهان نیز به کشورهایی به دور از انتظار اختصاص دارند، با این وجود 4 عنوان به آمریکا و سه عنوان به بریتانیا تعلق دارد.

MIT در مهندسی عمران و شهر سازی باز هم رتبه اول را به دست آورده است و در پی این موسسه، دانشگاه های استنفورد در رتبه دوم، دانشگاه کمبریج در رتبه سوم، کالیفرنیا برکلی در رتبه چهارم، امپریال کالج لندن در رتبه پنجم، دانشگاه آکسفورد در رتبه ششم، دانشگاه ملی سنگاپور در رتبه هفتم، دانشگاه توکیو در رتبه هشتم، موسسه تکنولوژی کالیفرنیا در رتبه نهم و موسسه فدرال تکنولوژی سوئیس در رتبه دهم قرار گرفته اند.

10 دانشگاه برتر جهان- مهندسی عمران و شهر سازی

رتبه عنوان کشور امتیاز 1 MIT آمریکا 84.6 2 استنفورد آمریکا 76.6 3 کمبریج بریتانیا 74.1 4 کالیفرنیا برکلی آمریکا 70.9 5 امپریال کالج لندن بریتانیا 68.3 6 آکسفورد بریتانیا 62.4 7 دانشگاه ملی سنگاپور سنگاپور 61.2 8 دانشگاه توکیو ژاپن 59.6 9 موسسه تکنولوژی کالیفرنیا آمریکا 59.1 10 موسسه فدرال تکنولوژی سوئیس سوئیس 54

این بخش از رتبه بندی جدید QS تنها بخشی است که نام یکی از دانشگاه های ایران، دانشگاه تهران در جایگاهی میان رتبه های 151 تا 200 عنوان شده است.

دانشگاه تهران در پایگاه رتبه بندی دانشگاه های جهان QS، که در 5 موضوع کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی الکترونیک، علم هوانوردی رتبه بندی انجام داده توانست در رشته مهندسی عمران رتبه 151 جهان را کسب کند.

مهندسی مکانیک و هوانوردی

MIT با کسب اولین جایگاه در این بخش از رتبه بندی QS غلبه خود بر دیگر دانشگاه های جهان را از منظر مهندسی و تکنولوژی به اثبات می رساند. بخش مهندسی مکانیک در موسسه MIT یکی از پایه ای ترین بخشهای این موسسه از زمان تاسیس آن در سال 1861 بوده است که به نظر می رسد هر سال به توانایی های خود می افزاید.

10 دانشگاه برتر جهان- مهندسی مکانیک و هوانوردی

رتبه عنوان کشور امتیاز 1 MIT آمریکا 83.9 2 کمبریج بریتانیا 80.2 3 هاروارد آمریکا 76.4 4 استنفورد آمریکا 74.9 5 کالیفرنیا برکلی آمریکا 70.5 6 آکسفورد بریتانیا 65.9 7 امپریال کالج لندن بریتانیا 64.2 8 کالیفرنیا لس آنجلس آمریکا 62.4 9 موسسه تکنولوژی کالیفرنیا آمریکا 60.8 10 دانشگاه ملی سنگاپور سنگاپور 57

دانشگاه کمبریج در این بخش از رتبه بندی جایگاه دوم را به خود اختصاص داده و در پی آن دانشگاه های هاروارد، استنفورد، کالیفرنیا برکلی، آکسفورد، امپریال کالج لندن، کالیفرنیا-لس آنجلس، موسسه تکنولوژی کالیفرنیا، و دانشگاه ملی سنگاپور رتبه های سوم تا دهم را از آن خود کرده اند.

مهندسی شیمی

در رتبه بندی دانشگاههای جهان بر اساس موضوع مهندسی شیمی که در نوع خود در رتبه بندی های QS اولین به شمار می رود، باز هم جایگاه اول توسط نام موسسه MIT اشغال شده است و در ادامه دانشگاه کمبریج، کالیفرنیا برکلی، آکسفورد، استنفورد، کالیفرنیا-لس آنجلس، موسسه تکنولوژی کالیفرنیا، امپریال کالج لندن، دانشگاه ییل و دانشگاه ملی سنگاپور جایگاه های دوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

10 دانشگاه برتر جهان- مهندسی شیمی

رتبه عنوان کشور امتیاز 1 MIT آمریکا 90.1 2 کمبریج بریتانیا 79.3 3 کالیفرنیا برکلی آمریکا 77.7 4 آکسفورد بریتانیا 74.9 5 استنفورد آمریکا 74 6 کالیفرنیا-لس آنجلس آمریکا 66.1 7 موسسه تکنولوژی کالیفرنیا آمریکا 62.5 8 امپریال کالج لندن بریتانیا 62 9 ییل آمریکا 61.4 10 دانشگاه ملی سنگاپور سنگاپور 58.3

مهندسی رایانه و سیستمهای اطلاعاتی

10 جایگاه برتر این بخش از رتبه بندی جدید با در نظر گرفتن کانادا در سلطه کامل آمریکا قرار دارد و تنها دو دانشگاه از این میان به بریتانیا تعلق دارند.

10 دانشگاه برتر جهان- مهندسی رایانه و سیستمهای اطلاعاتی

رتبه عنوان کشور امتیاز 1 MIT آمریکا 85.6 2 استنفورد آمریکا 83.1 3 کمبریج بریتانیا 75.5 4 کالیفرنیا برکلی آمریکا 75.4 5 هاروارد آمریکا 71.6 6 آکسفورد بریتانیا 71.3 7 موسسه تکنولوژی کالیفرنیا آمریکا 68 8 کالیفرنیا لس آنجلس آمریکا 59.3 9 کارنگی ملون آمریکا 56.7 10 دانشگاه تورنتو کانادا 55.5

MIT، استنفورد، کمبریج، کالیفرنیا برکلی، هاروارد، آکسفورد، موسسه تکنولوژی کالیفرنیا، کارنگی ملون و دانشگاه تورنتو به ترتیب 10 داشنگاه برتر جهان در زمینه مهندسی رایانه و اطلاعات انتخاب شده اند.