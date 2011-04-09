نحوه پاسخگویی به سئوالات کنکور دکتری/ تعداد سئوالات و مدت پاسخگویی

به گزارش خبرنگار مهر، اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 90 روز پنجشنبه 25 فروردین‌ماه جاری در صبح و بعدازظهر برگزار می‌شود و داوطلبان باید در هر دو آزمون‌ صبح و بعدازظهر شرکت کنند در صورتی که داوطلب در یکی از این آزمونها غیبت داشته باشد، از گزینش نهایی محروم می‌شود.

شیوه پاسخگویی به آزمون استعداد تحصیلی

آزمون صبح پنجشنبه مربوط به استعداد تحصیلی و در آن 40 سؤال با مدت زمان 120 دقیقه برای پاسخگویی طراحی شده است. این آزمون برای کلیه 9 گروه آزمایشی برگزار می شود و داوطلبان باید به شیوه پاسخ کوتاه به سئوالات پاسخ دهند. شیوه پاسخ کوتاه به این معنی است که داوطلب باید گزینه صحیح را به صورت حرف انگلیسی و به شکل حروف درشت بنویسد.

در صورت درست بودن گزینه 1 حرف A، در صورت درست بودن گزینه 2 حرف B، در صورت درست بودن گزینه 3 حرف C، در صورت درست بودن گزینه 4 حرف D، در صورت درست بودن دو گزینه حرف E و در صورتی که هیچ کدام صحیح نباشد حرف N باید در پاسخنامه درج شود.

جزئیات پاسخ دهی به آزمون زبان خارجی

آزمون زبان با 100 سؤال و 120 دقیقه زمان برگزار می‌شود و به غیر از رشته‌های عربی، فرانسه، روسی و آلمانی در سایر رشته‌ها داوطلبان باید به سؤالات به صورت پاسخ کوتاه جواب دهند. در آزمون زبان پاسخ برخی از سؤالات به صورت کلمه است که کلمه مورد نظر باید به شکل حروف جدا از هم در بخش تعیین شده که دارای 10 خانه است، درج شود. البته تعداد حروف کلمه مورد نظر الزاماً 10 حرف نیست.

شیوه پاسخگویی به آزمون اختصاصی داوطلبان دکتری

آزمون اختصاصی کلیه داوطلبان در بعدازظهر روز پنجشنبه 25 فروردین ماه برگزار می‌شود و به غیر از رشته‌های ریاضی، آمار و فنی مهندسی پاسخ‌ها به صورت تستی چهار گزینه‌ای است.

در آزمون اختصاصی رشته ریاضی هر دو ماده امتحانی به صورت پاسخ کوتاه است. در رشته آمار ماده امتحانی ریاضی عمومی یک و دو به صورت کوتاه و در ماده امتحانی آمار و ریاضی پاسخها به صورت تستی است. همچنین در رشته فنی مهندسی در ماده امتحانی ریاضیات عمومی یک و دو و معادلات دیفرانسیل پاسخها به صورت جواب کوتاه و در ماده امتحانی فیزیک عمومی یک و دو پاسخها به صورت تستی چهارگزینه‌ای است.

تشریح پاسخ دهی به آزمون اختصاصی رشته های ریاضی، آمار و فنی - مهندسی

آزمون پاسخ کوتاه رشته‌های ریاضی،‌ آمار و فنی مهندسی سه دسته سؤال وجود دارد که دسته اول پاسخها چهار جوابی بوده و داوطلب باید یکی از حروف A-B-C-D را وارد پاسخنامه کند. در دسته دوم پاسخها، عدد است و در صورت اینکه جواب یک معادله باشد داوطلب باید در پاسخنامه عدد را به طور کامل با صحیح و اعشار وارد کند. همچنین داوطلب باید دقت کند که سمت چپ گزینه‌ها مربعی وجود دارد که در صورت علامت زدن آن به معنای منفی بودن پاسخ است.

براساس راهنمای آزمون دکتری سال 90، اعداد باید به صورت انگلیسی و خوانا در پاسخنامه نوشته شود و در دسته سوم پاسخهای رشته‌های ریاضی، ‌آمار و فنی مهندسی که مربوط به علائم یا نوشتن فرمول در پاسخنامه است در برابر سؤالات 10 مربع وجود دارد که علائم باید در آنها نوشته شود.