احمد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بنا داریم در سال جدید یکی از برنامه های دانشگاه زاهدان را در راستای ایجاد راه های جدید تولید درآمد اجرایی کنیم.

وی افزود: برای این اقدام، می توان به برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش رایانه اشاره کرد.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: این دوره ها برای علاقمندان به کامپیوتر در مرکز کامپیوتر دانشگاه برگزار می شود و نه تنها دانشجویان می توانند در کلاسها شرکت کنند، بلکه علاقمندان خارج از دانشگاه نیز امکان حضور در کلاسها را دارند.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان در ارتباط با مربیگری این دوره ها، اظهار داشت: مربیگری این دوره از کلاسها را استادان دانشگاه و دانشجویان دوره دکتری یا کارشناسی ارشد دانشگاه می توانند بر عهده گیرند.

اکبری همچنین در ارتباط با مرکز زبان انگلیسی این دنشگاه نیز گفت: در کنار ارائه خدمات کامپیوتر، مرکز زبان انگلیسی نیز خدمات متعددی را به علاقمندان ارائه می دهد.

وی افزود: در سال جاری با پیاده سازی این دو روش می توان به تولید درآمد برای دانشگاه در راستای صرفه جویی بیشتر دست یافت.