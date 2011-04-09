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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۸:۵۷

ابتکار دانشگاه سیستان و بلوچستان در تولید درآمد/ دانشجویان مربی می‌شوند

ابتکار دانشگاه سیستان و بلوچستان در تولید درآمد/ دانشجویان مربی می‌شوند

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان با تشریح با یکی از راههای تولید درآمد در این دانشگاه گفت: دانشگاه اقدام به برگزاری دوره های آموزشی با مربیگیری دانشجویان کرده است تا از این طریق به تولید درآمد بیشتر دست یابد.

احمد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بنا داریم در سال جدید یکی از برنامه های دانشگاه زاهدان را در راستای ایجاد راه های جدید تولید درآمد اجرایی کنیم.

وی افزود: برای این اقدام، می توان به برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش رایانه اشاره کرد.
 
رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: این دوره ها برای علاقمندان به کامپیوتر در مرکز کامپیوتر دانشگاه برگزار می شود و نه تنها دانشجویان می توانند در کلاسها شرکت کنند، بلکه علاقمندان خارج از دانشگاه نیز امکان حضور در کلاسها را دارند.
 
رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان در ارتباط با مربیگری این دوره ها، اظهار داشت: مربیگری این دوره از کلاسها را استادان دانشگاه و دانشجویان دوره دکتری یا کارشناسی ارشد دانشگاه می توانند بر عهده گیرند.
 
اکبری همچنین در ارتباط با مرکز زبان انگلیسی این دنشگاه نیز گفت: در کنار ارائه خدمات کامپیوتر، مرکز زبان انگلیسی نیز خدمات متعددی را به علاقمندان ارائه می دهد.
 
وی افزود: در سال جاری با پیاده سازی این دو روش می توان به تولید درآمد برای دانشگاه در راستای صرفه جویی بیشتر دست یافت.
کد مطلب 1284203

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