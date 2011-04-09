دور جدید درگیریها در اردوگاه اشرف و مظلوم نمایی به سبک منافقین تروریست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، نیروهای نظامی عراق در راستای اجرای قانون اساسی این کشور و مقابله با حضور گروه های تروریستی در خاک خود با اقدامات خشونت آمیز گروهک منافقین در اردوگاه اشرف در دیاله روبرو شدند.

اقدامات خشونت آمیز تروریستهای فرقه رجوی از ساعت 4 بامداد به وقت محلی با سلاح سرد، سنگ، بطری و چوب آغاز شد و تا ظهر نیز ادامه داشت پس از آن به وقوع پیوست که نیروهای عراقی قصد داشتند در یک گورستان در داخل اردوگاه اشرف ایست بازرسی ایجاد کنند که با مخالفت منافقین روبرو و در نهایت این امر منجر به درگیری شد.



در این درگیری، یکی از منافقین به هلاکت رسید و 12 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین 13 نیروی عراقی از جمله 5 افسر نظامی زخمی شدند.



در حالی که منابع رسمی عراق آمار تلفات این درگیری را اعلام کرده اند منافقین در راستای سیاست همیشگی خود یعنی جوسازی و بزرگنمایی و تلاش برای مظلوم نمایی، در گفتگو با رسانه های غربی ادعا کردند که نیروهای عراقی با تجهیزات نظامی پیشرفته به اردوگاه اشرف یورش برده و 25 نفر از ساکنان این اردوگاه را به هلاکت رسانده و 325 نفر را زخمی کرده اند.



این اقدام منافقین در راستای جوسازی علیه دولت عراق و تلاش برای جلوگیری از بسته شدن اردوگاه اشرف قلمداد شده است. گروهک منافقین به این طریق و با مظلوم نمایی سعی دارد افکار عمومی جامعه جهانی را با خود و علیه دولت عراق همراه کند.





قانون اساسی عراق اجازه نمی دهد گروه های تروریستی در این کشور حضور داشته باشند و از خاک آن برای آسیب رساندن به همسایگان عراق استفاده کنند و مقامات عراق نیز از جمله "نوری المالکی" نخست وزیر و "هوشیار زیباری" وزیرامور خارجه همواره بر این موضوع تاکید کرده اند که حضور گروهک تروریستی منافقین در عراق بر خلاف قانون اساسی این کشور است.



مردم عراق نیز خواهان اخراج منافقین از کشورشان هستند به طوری که در 11 دسامبر سال گذشته میلادی، گروهها و نهادهای جامعه مدنی از استانهای مختلف عراق با برگزاری تظاهراتی در برابر اردوگاه اشرف(عراق جدید) که بیش از 3400 عضو گروهک تروریستی منافقین را در خود جای داده است، از دولت عراق خواستند سازوکارهایی را برای اخراج این افراد از کشورشان وضع کند.



دولت عراق پرونده امنیتی اردوگاه عراق جدید(اشرف) را اوایل سال 2009 از نظامیان آمریکایی تحویل گرفت و نیروی امنیتی ویژه ای برای حمایت از این اردوگاه تشکیل داد؛ حدود 3466 عضو گروهک منافقین در این اردوگاه به سر می برند.



اردوگاه اشرف دراستان دیاله عراق حدود 3500 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین را در خود جای داده است. گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد ) را به عنوان مقر خود برگزید.



گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شد.