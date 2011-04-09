مادربزرگ 75 ساله اینترنت سه کشور را قطع کرد/ قطع اینترنت با بیل!

به گزارش خبرگزاری مهر، این مادربزرگ گرجستانی زمانی که در جستجوی قطعات فرسوده فلزی در زیر خاک بوده موفق به کشف کابل نوری میان ارمنستان و گرجستان شده و با استفاده از یک بیل و به صورت غیر عمدی اینترنت کل ارمنستان را برای چند ساعت دچار قطعی کامل کرده است.

به گفته سخنگوی وزارت کشور گرجستان، این پیرزن هنگامی که در حال حفاری زمین برای یافتن فلزات فرسوده بوده، کابل نوری را یافته و با قطع کردن آن سعی در ربودن سیمهای آن را داشته است. این آسیب به اندازه ای شدید بوده است که 90 درصد از کاربران ارمنی برای 12 ساعت دسترسی خود را با اینترنت از دست دادند در حالی که بخشهایی از گرجستان و آذربایجان نیز تحت تاثیر این قطعی اینترنت قرار گرفتند.

سیستم کنترل کابلهای اینترنتی نقصی را در کابل اصلی ردیابی کرده و پس از آن تیم ایمنی شبکه به سرعت خود را به منطقه آسیب دیده رساندند. این پیرزن که رسانه های محلی وی را "هکر بیل به دست" می نامند، در خارج از پایتخت گرجستان به اتهام آسیب وارد کردن به اموال دولتی دستگیر شد و در صورتی که این اتهام به اثبات برسد، مجازات حبسی سه ساله در انتظار وی خواهد بود.

به گفته سخنگوی وزارت کشور گرجستان، با توجه به سن بالای این هکر بیل به دست، وی تا پایان یافتن مراحل تحقیقات و آغاز دادگاه آزاد شده است.

کابل قطع شده به شبکه راه آهن گرجستان اختصاص دارد و معمولا در عمقی حفاظت شده قرار می گیرد، مگر اینکه بارش شدید باران به تازگی منجر به فرسایش سطح زمین و کم شدن عمق قرار گیری کابل شده باشد.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، سرقت مس یکی از رایجترین شیوه های درآمدزایی غیر قانونی در کشورهای شوروی سابق است و تا کنون موارد زیادی از سرقت انواع کابلهای مسی در این کشورها مشاهده شده است.