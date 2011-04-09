تصاویر لحظه پرش خلبان جت جنگی/ پرش از جت با سرعت 965 کیلومتر برساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، در صورتی که قرار باشد با سرعت 965 کیلومتر بر ساعت سفر کنید، ضروری ترین ابزاری که به آن نیاز خواهید داشت یک صندلی پرتاب اضطراری است. مهندسان شرکت BAE به منظور بهبود بخشیدن به تکنولوژی فرار نسلهای جدید جتهای جنگی F-35 ماهها زمان صرف کردند تا سیستم پرتاب اضطراری صندلی خلبان این جتها را بهبود ببخشند.

به منظور شبیه سازی پرواز این هواپیما در سرعت بالا، این مهندسان در منطقه آزمایش مسیری ویژه ساختند و در این مسیر نمونه شبیه سازی شده از اتاقک خلبان F-35 را با سرعتی برابر 965 کیلومتر به حرکت درآورده و پس از آن صندلی پرتاب شونده خلبان را مورد آزمایش قرار دادند.

پس از بهبود دادن این تکنولوژی در صندلی خلبانها، اکنون خلبان این نوع از هواپیماهای جنگی درست سه ثانیه پس از فعال کردن دسته پرتاب به طور کامل از هواپیما به بیرون پرتاب شده و با چتر نجات بر روی زمین فرود خواهد آمد. در ادامه تصاویری از این آزمایش پر سرعت و غیر عادی را مشاهده می کنید:

صندلی پرتاب شونده حاوی خلبانی مصنوعی از اتاقک خلبان شبیه سازی شده که با سرعت 965 کیلومتر بر ساعت کشیده می شود، به بیرون پرتاب شده است

پس از بهبود دادن تکنولوژی پرش، اکنون تنها سه ثانیه برای پرتاب خلبان از کابین به بیرون زمان نیاز خواهد بود، مراحل مختلف این سه ثانیه از پایین به بالا دیده می شوند

نسل جدید جتهای F-35