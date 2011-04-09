فراخوان پنجمین جشنواره سراسری "نفس"

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ اهدای عضو، نجات جان بیماران نیازمند پیوند اعضا، ایجاد ارتباط نزدیک بین هنر و فرهنگ اهدای عضو، مشارکت مردم و هنرمندان در بسط و توسعه فرهنگ اهدای عضو برگزار می شود.

جشنواره شامل مسابقه نقاشی کودکان و نوجوانان، عکس، پوستر، کاریکاتور، تصویر سازی، جمله کوتاه، شعر، داستان کوتاه، انیمیشن، مجسمه سازی است و آخرین مهلت ارسال آثار به آن 30 فروردین ماه اعلام شده است.



نمایشگاه و مراسم معرفی آثار برتر و اعطای جوایز پنجم خرداد ماه 1390 با حضور مسئولان برگزار می شود و جوایز جشنواره در هر بخش اعطای جایزه به حداقل سه اثر برگزیده طبق نظر هیئت داوران خواهد بود.

این جشنواره توسط واحد پیوند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری با همکاری جمعیت حمایت از پیوند اعضای ایرانیان برگزار می شود.