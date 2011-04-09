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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۲۳

فراخوان پنجمین جشنواره سراسری "نفس"

فراخوان پنجمین جشنواره سراسری "نفس"

خبرگزاری مهر - گروه استانها: پنجمین جشنواره فرهنگی "نفس" در راستای ترویج فرهنگ مقدس اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی با موضوع "اهدای عضو، اهدای زندگی" برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ اهدای عضو، نجات جان بیماران نیازمند پیوند اعضا، ایجاد ارتباط نزدیک بین هنر و فرهنگ اهدای عضو، مشارکت مردم و هنرمندان در بسط و توسعه فرهنگ اهدای عضو برگزار می شود.

جشنواره شامل مسابقه نقاشی کودکان و نوجوانان، عکس، پوستر، کاریکاتور، تصویر سازی، جمله کوتاه، شعر، داستان کوتاه، انیمیشن، مجسمه سازی است و آخرین مهلت ارسال آثار به آن 30 فروردین ماه اعلام شده است.
 
نمایشگاه و مراسم معرفی آثار برتر و اعطای جوایز پنجم خرداد ماه 1390 با حضور مسئولان برگزار می شود و جوایز جشنواره در هر بخش اعطای جایزه به حداقل سه اثر برگزیده طبق نظر هیئت داوران خواهد بود.

این جشنواره توسط واحد پیوند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری با همکاری جمعیت حمایت از پیوند اعضای ایرانیان برگزار می شود.

کد مطلب 1284219

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