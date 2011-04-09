قیام عربی؛ زمانی برای تاختن مهره صهیونیستی

این روزها که جهان عرب دچار تحولاتی بنیادین شده جریان صهیونیسم نیز همچون همیشه درصدد بهره برداری های خاص خود از این معرکه است؛ به واقع زمانی که صهیونیسم بین الملل از عدم شکل گیری نظام مبتنی بر مقاومت و ریشه های مردمی حداقل در برهه فعلی در کشورهای عربی به ویژه مصر خاطر جمع شد، تجاوزات خود علیه فلسطینیان را شدت بخشید. در واقع مهمترین اولویت صهیونیسم در برهه کنونی عدم شکل گیری نظام های مبتنی بر مقاومت در کشورهای عربی است.

اما همان گونه که قابل مشاهده است پس از اطمینان خاطر آنان از این مسئله، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از تحولات پرشمار جهان عرب که همچنان درصدر اخبار جهان قرار دارد، اقدامات ضد بشری وغیر مشروع خود را در پوشش رسانه ای ایجاد شده افزایش داد. بر این اساس با مشاهده حوادثی که در این چند ماه پس از آغاز قیام ملل عربی علیه حاکمان جبار و مستبد در فلسطین اشغالی رخ داده به خوبی متوجه این تحرکات ویژه می شویم.



تعلیق صلح و افزایش موج شهرک سازی

در روزهای پس از آغاز موج تونسی که با تحولات بنیادین مصر همراه شد، همان مقدار که به سرعت تحرکات مردمی در قیام های عربی اضافه شد موج شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس شرقی نیز شدت گرفت. بر این اساس علاوه بر تداوم پرسرعت ساخت شهرکهای جدید و اضافه کردن واحدهای جدید به شهرکهای از پیش ساخته شده در مسئله مذاکرات به ظاهر صلح میان تل آویو و تشکیلات خودگردان نیز تحولی ایجاد نشد تا همچنان معضلات پرشمار فلسطین داده داشته باشد.

عملیات ترور و ربایش

سوء استفاده رژیم صهیونیستی از تحولات پرشمار کنونی تنها به مسائل فوق خلاصه نمی شود. در این روزها موج ترور فلسطینیان به ویژه رهبران حماس در نوار غزه شدت گرفته، به طوری که در آخرین عملیات صهیونیستی جنگنده های این رژیم سه تن از فرماندهان گردانهای قسام را به شهادت رساندند.

همچنین نباید از کنار خبر ربایش "ضرار ابوسیسی" مهندس فلسطینی در اوکراین به سادگی گذشت. این مهندس فلسطینی تنها نیروگاه برق نوار غزه در حالی که در کی یف حضور داشت به دست ماموران موساد ربوده شد و پس از انتقال به فلسطین اشغالی تحت بازجویی قرار گرفت. رژیم صهیونیستی در حالی ادعای ارتباط وی با پرونده "گلعاد شالیت" سرباز اسرائیلی را مطرح کرده که منابع حقوقی و همسر این مهندس فلسطینی به شدت این مسئله را رد کردند.



اما به طور واضح مشخص است که اگر تحولات جهان عرب نبود شاید هرگز رژیم صهیونیستی با توجه به تجاوزات گذشته خود در فکر انجام عملیاتهای ترور و ربایش جدید نمی افتاد. عملیاتهایی که آخرین مورد آن در اوایل سال 2010 در ترور "محمود المبحوح" فرمانده حماس در دبی رخ داده بود.



گلدستون علیه گلدستون

این روزها خبر دیگری نیز از فلسطین اشغالی به گوش رسید."ریچارد گلدستون" قاضی کمیته حقیقت یاب سازمان ملل درمسئله جنگ غزه با اشاره به اسناد و مدارک جدیدی که به دست آورده ادعا کرد: اگر این اطلاعات را در زمان تهیه گزارش در اختیار داشتم ، گزارش خود را به نحو دیگری می نوشتم.

وی ادعا کرد که بر اساس اسناد جدید حماس و اسرائیل به یک اندازه در آغاز جنگ 22 روزه نقش داشته اند و این موشکهای حماس بوده که باعث آغاز تنشها شده است. موضع سوال برانگیز گلدستون در حالی اتخاذ شد که معلوم نیست پس از گذشت 2 سال از جنگ غزه این قاضی این مدارک و اسناد را چگونه و از چه منابعی تهیه کرده است.



به نظر می رسد رژیم صهیونیستی که فضای روزهای اخیر را با توجه به تمرکز افکار عمومی جهان بر تحولات کشورهای عربی فراهم دیده با فشار بر قاضی گلدستون موجبات موضع گیری وی علیه گزارش خود را به وجود آورده است. آن چنان که مشاهده شد پس از اعلام نظر گلدستون رژیم صهیونیستی در تقاضایی از سازمان خواستار لغو گزارش کمیته حقیقت یاب جنگ غزه شد.



تلاش رژیم صهیونیستی در جلوگیری از حرکت کاروان آزادی 2 به سوی غزه و بسته شدن صفحه پرطرفدار انتفاضه سوم فلسطین درشبکه اجتماعی فیس بوک ازجمله وقایع دیگری بود که این روزها درمسئله فلسطین رخ داد که همگی نشان از افزایش تحرکات رژیم صهیونیستی در فشارعلیه فلسطینیان دارد. بر این اساس، در حالی که قیامهای عربی در ابتدای شکل گیری امیدها برای تاثیرگذاری بر مسئله فلسطین را افزایش داده بود اما به نظر می رسد این رژیم صهیونیستی که در حال سوء استفاده از این تحولات به نفع خود است.