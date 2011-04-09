هزار پرستار در استان زنجان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رامین فرزام ظهر شنبه در مراسم جشن روز پرستار در سالن همایش های بین المللی روزبه بیمارستان آیت الله موسوی زنجان افزود: تعداد کل کارکنان بخش درمان اعم از پرستار، بهیار، کمک بهیار و سایر نیروها هزار و 584 نفر است که هزار و 343 نفر آنان از مراکز دانشگاهی و مابقی از مراکز غیردانشگاهی است.

فرزام با اشاره به آزمون برگزار شده در ششم اسفند ماه سال گذشته در راستای جذب 23 هزار پرستار در سطح کشور گفت: بر اساس تصمیم وزارت بهداشت، کسب حد نصاب لازم برای این آزمون برداشته شده و پرستاران بر مبنای امتیازاتی که کسب کرده اند استخدام خواهند شد.

وی، تعداد پذیرفته شدگان در مرحله اول را 1.5 برابر ظرفیت اعلام شده عنوان کرد و اظهار داشت: در این آزمون با توجه به وجود شرط سنی، تعداد سالهای خدمت نیروهای قراردادی به شرط سنی افزوده شد که سبب حل مشکل بسیاری از شرکت کنندگان قراردادی شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان با تشریح سهمیه های اعلام شده افزود: در این آزمون 50 درصد سهیمه متعلق به پرستاران مناطق بومی، پنج درصد ایثارگران، 20 تا 25 درصد خانواده شهدا و جانبازان و مابقی سهمیه مناطق آزاد خواهد بد.

فرزام با اشاره به هفته سلامت و روز سوم این هفته که به نام "پرستار و تجویز منطقی دارو" نامگذاری شده است، اظهار داشت: بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت سالانه یک میلیون و 400 هزار نفر در دنیا به عفونت های بیمارستانی مبتلا می شوند.

وی ادامه داد: میانگین ابتلا به عفونت های بیمارستانی در کشورهای توسعه یافته پنج تا 10 درصد و در کشورهای در حال توسعه 20 تا 25 درصد است که این میزان نیز در کشور ما صادق است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان، کم بودن آمار ابتلا به عفونت های بیمارستانی در کشور به دلیل عدم ارائه خدمات مطلوب نیست بلکه این امر بیانگر عدم توجه و عدم بررسی این موضوع در بیمارستان های کشور است.

فرزام یادآور شد: عفونت های بیمارستانی حداقل 48 تا 72 ساعت پس از بستری ایجاد می شود، و در بیماری صادق است که در زمان بستری علائم عفونت را نداشته و یا در دوره کمون عفونت نباشد و معیارهای مربوط به عفونت اختصاصی را داشته باشد.

مراسم جشن روز پرستار و ولادت حضرت زینب (س)، ظهر شنبه با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، مسئولین دانشگاه و پرستاران در سالن همایش های بین المللی روزبه بیمارستان آیت الله موسوی زنجان برگزار شد.

در پایان این جشن از 66 پرستار، بهیار، کمک بهیار، بیهوشی و مربی پرستاری نمونه در سطح استان با اهدای لوح و نیم سکه تقدیر شد.