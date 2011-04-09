کردستان 89؛ سال تغییرات گسترده مدیریتی/ بومی ها روی بورس مسئولیت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سال 89 را باید به عنوان یکی از سالهای مهم در استان کردستان به حساب آورد، چرا که در همان روزهای ابتدایی سال گذشته روند آرام تغییرات مدیران میانی در این استان آغاز شد و با رسیدن به نیمه دوم سال روند تغییرات تسریع شد و علاوه بر مدیران میانی شماری از مدیران ارشد استان کردستان نیز جای خود را به افراد جدیدی دادند.

در حالیکه استان کردستان سال 88 را با سفر تاریخی مقام معظم رهبری و استقبال گسترده و بی شمار مردم از معظم له و خلق حماسه ای عظیم و به یادماندنی پشت سر گذاشت ولی در سال 89 نیز باز هم این استان در کانون توجه رسانه های خبری قرار گرفت و این بار جابجایی مدیران ارشد کردستان در سال 89 خبرساز شد.

زنگ تغییرات مدیریتی در سال 89 در استان کردستان با تغییر فرماندار شهرستان سنندج به صدا درآمد و طی آن ولی الله میرزایی جای محمد تقی حیدری در فرمانداری مرکز کردستان را گرفت و با توجه به این مهم ثابت شد که کردستان سالی مهم را در این عرصه پیش روی دارد.

دومین تغییر مدیریتی در استان کردستان طی سال گذشته باز هم در حوزه فرمانداری های این استان روی داد، بدین ترتیب که مصیب محمدیان شمالی جای ولی الله میرزائی را گرفت و طی مراسمی در دهه پایانی اردیبهشت ماه رسما سکان هدایت شهرستان قروه را بر عهده گرفت.

در خردادماه نیز روند تغییرات مدیریتی با شیبی آرام و بدون سر و صدا همچنان پیگیری شد و پیمان اسراری به عنوان رئیس سازمان بازرگانی کردستان جای مصیب محمدیان شمالی را گرفت تا بعد از تغییر دو فرماندار این بار قرعه تغییر به نام یک سازمان اقتصادی بیافتد.

تیرماه را باید یکی از ماه های سرنوشت ساز در تغییرات مدیریتی استان کردستان عنوان کرد، چرا که بعد از شایعه های فراوان و تائید و تکذیب آنها از سوی منابع مختلف کشوری و استانی، این بار استاندار کردستان به عنوان مدیر ارشد دولت در این استان تغییر کرد تا در ادامه، روند تغییرات با شیب تندتری دنبال شود.

در روزهای نخستین تیرماه و قبل از تغییر استاندار کردستان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هم پس از کش و قوس های فراوان تغییر کرد و منصور ایمانی که با انتقادهای بسیاری از جمله نامه نگاری های متعدد نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی مواجه شده بود، جای خود را به قباد میمنت آبادی داد.

بعد از رفتن نجار از کردستان، موج دوم خبرها پیرامون استاندار کردستان آغاز شد و این بار نوبت به جایگزین وی رسید و هر روز و حتی ساعت هم گزینه ای جدید در محافل مختلف مطرح می شد و رسانه های جمعی استان هم پیرامون این مهم هر روز خبر جدیدی را منتشر می کردند تا اینکه بالاخره پیش بینی های اولیه خبرگزاری مهر درست از آب درآمد و علیرضا شهبازی به عنوان استاندار جدید کردستان معرفی شد.

علیرضا شهبازی در 14 تیرماه سال 89 و طی مراسمی با حضور وزیر کشور به عنوان شانزدهمین استاندار کردستان فعالیت خود را آغاز کرد و بعد از انتصاب وی دور جدیدی از تغییرات مدیریتی در این استان آغاز شد و هر روز نیز این روند تغییرات شدت می گرفت.

در دهه پایانی تیرماه نیز دو سازمان و اداره دولتی در کردستان رنگ تغییراتی مدیریتی را به خود دیدند و طی آن سهیلا شیخی به عنوان مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان جایگزین عباس حسین پناهی شد و در مراسمی پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران رسانه های جمعی کردستان، محمد حسن حنیفی مدیر کل تامین اجتماعی استان جای خود را به فریدون خدابنده لو بدهد.

در آخرین روزهای تیرماه علیرضا شهبازی استاندار کردستان اولین حکم خود را صادر کرد و طی آن آرش لهونی از نیروهای بومی و جوان استان کردستان را به عنوان مشاور اقتصادی خود برگزید و این حکم فتح بابی شد تا شهبازی بعد از آن نزدیک به 10 حکم مشاوره دیگر را نیز برای افراد مختلف در حوزه های گوناگون کاری صادر کند.

مرداد و شهریور ماه یکی از آرامترین ماه های سال در حوزه تغییرات مدیریتی در استان کردستان بود و بیشتر مباحث مطرح شده در این ماه در حوزه های پیش بینی رسانه های جمعی در خصوص نغییرات بعدی و شایعه های مختلف پیرامون دستگاه های دولتی در استان بود.

استاندار کردستان در ادامه صدور احکام مشاوره در حوزه های مختلف، این بار داوود امراه نژاد را به عنوان مشاور برنامه ریزی و راهبردی خود منصوب کرد و عطاالله قادری را نیز به عنوان مشاور خود در امور فرهنگی، اجتماعی و امور روابط عمومی برگزید و در مهرماه نیز مدیرکل ثبت و اسناد کردستان هم تغییر کرد و طی آن امیر جوانی کیا جای علی امینی را در این اداره گرفت و همزمان با این مهم عباس درستی هم سرپرست فرمانداری بیجار شد.

در آبان ماه سال گذشته ابتدا مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کردستان تغییر کرد و طی آن علی شیرزادی جای علاالدین محسنی را گرفت و سپس آرش لهونی به عنوان مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان جای سید رحیم محمدی را گرفت و در ادامه دستگاه ورزش کردستان نیز رنگ تغییرات مدیریتی را به خود گرفت و فرهاد عبداللهی به عنوان مدیرکل جایگزین محمد شفیعی شد.

یکی از مهمترین تغییرات مدیریتی در حوزه شهری در استان در آبان ما شکل گرفت و بعد از تائید و تکذیب های فراوان فریدون پوررضایی از شهرداری سنندج رفت تا مهدی حسام شریعتی با رای اعضای شورای اسلامی این شهر به عنوان شهردار فعالیت خود را آغاز کند و البته روند صدور حکم های مشاوره توسط استاندار کردستان همچنان ادامه داشت و در این ماه نیز رحیم محمدی مشاور امور بهداشتی استاندار شد و حجت الله عبدالملکی هم مشاوره در امر برنامه ریزی و سیاست گذاری وی را بر عهده گرفت.

در آذرماه سال 89 هم روند تغییرات مدیریتی ادامه یافت و طی آن عبدالله رشیدی پور به عنوان فرماندار مریوان جایگزین محمد کیانی شد و احمد محمدرضایی هم به عنوان فرماندار شهرستان سروآباد منصوب شد.

مهمترین تغییر در استان کردستان در دی ماه روی داد که طی آن نماینده ولی فقیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تغییر کرد و حجت الاسلام محمد حسینی شاهرودی جای حجت الاسلام سید موسی موسوی را گرفت.

هر چند در سال 89 بارها شایعه جابجایی نماینده ولی فقیه در استان کردستان توسط رسانه های خبری مطرح شد ولی این مهم در 24 دی ماه و با صدور حکم حجت الاسلام حسینی شاهرودی از سوی مقام معظم رهبری رنگ واقعیت به خود گرفت و حجت الاسلام موسوی بعد از گذشت سه دهه فعالیت استان کردستان را ترک کرد.

در لابلایی خبرهای تغییر نماینده ولی فقیه، فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان هم بعد از گذشت بیش از یک دهه تغییر کرد و الله نور نورالهی جای خود را به محمد حسن رجبی داد.

در روزهای پایانی دی ماه اردوان نوسودی هم به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان جایگزین موسوی مرادیانی شد تا مرادیانی هم سمت معاونت پشتیبانی استاندار را قبول کند.

در دو ماه پایانی سال 89 هم روند تغییرات مدیریتی همچنان ادامه پیدا کرد و حمید رضا کیوانفر به عنوان مدیر کل تعزیرات حکومتی کردستان جای خود را به منوچهر رستمی داد و دو روز بعد از این مهم، علی فعله گری هم از کردستان رفت تا امیر الهی سکاندار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان شود و در روزهای پایانی بهمن ماه هم نادر فخری به عنوان فرماندار جدید شهرستان قروه معرفی و جایگزین مصیب محمدیان شمالی شد.

استاندار کردستان باز هم مشاور منصوب کرد و این بار و طی حکمی امیر عمیدی را به عنوان مشاور اقتصادی خود برگزید و همزمان با این مهم حکم انتصاب دو شهردار را نیز امضا کرد که طی آن ناصر الماس پور شهردار کامیاران شد و سید وفا حسینی هم شهرداری در دهگلان را بر عهده گرفت.

آخرین برگ از تغییرات مدیریتی استان کردستان در روزهای پایانی اسفند ماه رقم خورد و طی آن فردین زمانی به عنوان مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان منصوب شد تا همگان در انتظار تغییرات جدید مدیریتی در کردستان طی سال 90 باشند.

هر چند که تاکنون خبری از تغییرات مدیریتی در این استان در سال 90 منتشر نشده است ولی بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگار مهر در سنندج و احتمالا بعد از سفر سوم هیئت دولت به کردستان که در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه انجام می شود، بار دیگر روند تغییرات آغاز می شود و از هم اکنون سه فرماندار و چندین مدیر کل در لیست تغییرات قرار گرفته اند.

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گزارش: آرمان نصرالهی