به گزارش خبرگزاری مهر، محور و موضوع مشترک و اصلی در این اثر چگونگی و نحوه پاسخگویی فیلسوفان به موضوع زمان است.

نویسنده با بررسی توسعه و گسترش سنت فلسفه قاره‌ای در اروپا و آمریکا طیف وسیعی از فیلسوفان قاره‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهد.

آرا و اندیشه‌های فیلسوفان سنت فلسفه قاره‌ای چون هگل، مارکس، کی یر کگارد، نیچه، هوسرل، هایدگر، آرنت، آدورنو، هورکهایمر، سارتر، دوبوآر، فوکو و دریدا در این اثر مورد توجه بوده اند.

بررسی نویسنده محدود به بررسی آرای فیلسوفان مذکور نیست و نسل جدید فیلسوفان سنت فلسفه قاره‌ای از جمله آگامبن، بودیو، باتلر و رنسیر نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

این کتاب با عنوان "زمان و فلسفه" در سه بخش اصلی سامان یافته است. بخش اول به بررسی سنت فلسفه قاره‌ای در آلمان طی سالهای 1790 تا 1890 پرداخته است. در بخش دوم کتاب این سنت فلسفی در آلمان و امریکا طی سالهای 1900 تا 1968 مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش سوم کتاب، سنت فلسفه تحلیلی را طی سالهای پس از 1945 و در فرانسه مورد بررسی قرار داده است. آرای ساتر، دوبوآر، فوکو و دریدا در این بخش مورد بررسی قرار گرفته‌اند.