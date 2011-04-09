به گزارش خبرگزاری مهر، محور و موضوع مشترک و اصلی در این اثر چگونگی و نحوه پاسخگویی فیلسوفان به موضوع زمان است.
نویسنده با بررسی توسعه و گسترش سنت فلسفه قارهای در اروپا و آمریکا طیف وسیعی از فیلسوفان قارهای را مورد بررسی قرار میدهد.
آرا و اندیشههای فیلسوفان سنت فلسفه قارهای چون هگل، مارکس، کی یر کگارد، نیچه، هوسرل، هایدگر، آرنت، آدورنو، هورکهایمر، سارتر، دوبوآر، فوکو و دریدا در این اثر مورد توجه بوده اند.
بررسی نویسنده محدود به بررسی آرای فیلسوفان مذکور نیست و نسل جدید فیلسوفان سنت فلسفه قارهای از جمله آگامبن، بودیو، باتلر و رنسیر نیز مورد توجه قرار گرفتهاند.
این کتاب با عنوان "زمان و فلسفه" در سه بخش اصلی سامان یافته است. بخش اول به بررسی سنت فلسفه قارهای در آلمان طی سالهای 1790 تا 1890 پرداخته است. در بخش دوم کتاب این سنت فلسفی در آلمان و امریکا طی سالهای 1900 تا 1968 مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش سوم کتاب، سنت فلسفه تحلیلی را طی سالهای پس از 1945 و در فرانسه مورد بررسی قرار داده است. آرای ساتر، دوبوآر، فوکو و دریدا در این بخش مورد بررسی قرار گرفتهاند.
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