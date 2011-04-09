موفقیت در تنظیم بازار کردستان نتیجه همکاری اصناف بود

پیمان اسراری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: برنامه های تنظیم بازار شب عید و نوروز امسال در شرایطی انجام شد که مدت زمان زیادی از زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در کشور نمی گذشت و از این رو مسئولین تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در سایه داشتن بازاری آرام و با ثبات از افزایش قیمت کالاها نیز جلوگیری به عمل آید .

وی گفت: اقدامات سازمان بازرگانی استان کردستان از مدتها قبل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها آغاز شده بود و با توجه به برنامه ریزی های مناسب و جلب همکاری اصناف و بازاریان باعث شد تا قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال جدید با افزایش چندانی مواجه نشود.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی مناسب در خصوص اجرایی کردن این قانون، برگزاری کارگاه های آموزشی و اطلاع رسانی، ذخیره سازی مناسب کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و برگزاری مستمر جلسات کنترل و نظارت بر بازار از جمله اقدامات سازمان بازرگانی قبل از اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها بود.

اسراری با اشاره به جذب و توزیع هزار تن پرتقال و 350 تن سیب درختی و مقادیر قابل توجهی گوشت مرغ و قرمز، حبوبات ، تخم مرغ و همراهی بازار در تثبیت و جلوگیری از افزایش قیمت ها و برگزاری 11 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در سراسر استان افزود: برگزاری برنامه های این چنین در کنار همکاری و تعامل بسیار خوب اصناف از جمله مهمترین دلایل ثبات قیمت در بازار استان کردستان در ایام عید بود.

وی خاطرنشان کرد: بررسی ها سازمان بازرگانی نشان می دهد که بازار خرید در اواخر اسفند 89 بسیار پررونق تر از روزهای قبل بود و نشانه های آن نیز علاوه بر مشارکت فعال واحدهای صنفی در برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا، برگزاری جشنواره فروش نوروزی پوشاک و اعمال تخفیف های ویژه در سطح تمامی واحدهای صنفی مشهود بود.

رئیس سازمان بازرگانی کردستان در پایان گفت: در ایام تعطیلات عید سال جاری هیچگونه کمبود کالایی در سطح بازارهای استان گزارش نشده است و انتظار می رود که با همکاری مناسب اصناف در روزها و ماه های آینده نیز وضعیت مناسبی بر بازار استان حکم فرما باشد.