بلاتکلیفی وزارتخانه ورزش و جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان در تاریخ دوازدهم دیماه سال گذشته با رای نماینگان مجلس تصویب شد و 20 روز بعد نیز این طرح به تائید شورای نگهبان رسید.

تشکیل این وزارتخانه در شرایطی به تصویب رسید که مرکز پژوهشهای مجلس در ارزیابی خود ادغام سازمانهای ملی جوانان و تربیت بدنی را به جهات مختلف قابل تأمل و آنرا در شرایط فعلی غیر قابل توصیه دانسته بود همچنین در همین رابطه کمیسیون فرهنگی مجلس نیز مخالفت خود را با ادغام سازمان ملی جوانان اعلام کرد.



براساس اعلام کمیسیون فرهنگی مسائل مربوط به جوانان مسائلی فرابخشی است که هیچیک از سازمانها و وزارتخانه ها به تنهایی از عهده انجام آن بر نمی آیند و منحصر کردن مسائل جوانان در یک وزارتخانه لطمه ای جدی به تحقق اهداف وحل مشکلات آنان وارد می کند. اما با این همه طرح ادغام به تصویب رسید.



ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی با یکدیگر با هدف برنامه کوچکسازی دولت و کاهش بار اجرایی بر دوش رئیس جمهور در حالی صورت گرفت که براساس قانون 15 روز پس از تائید طرح به رئیس جمهور مهلت داده شده که برای وزارتخانه جدید تعیین تکلیف کند و سه ماه نیز برای معرفی وزیر فرصت داده شده است.



در این مدت رئیس جمهور باید یک نفر را به عنوان سرپرست وزارتخانه ورزش و جوانان معرفی می کرد در حالی که این اتفاق نیافتاده است و تنها سه روز به اتمام مهلت قانونی برای معرفی وزیر و تشکیل این وزارتخانه باقی مانده است.



به همین دلیل رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پی عدم اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان از سوی دولت نامه ای تذکر آمیز به دولت ارسال کرده است.



تذکر رئیس مجلس به عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان



رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به عدم اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان از سوی دولت از ارسال نامه تذکر آمیز رئیس مجلس به رئیس جمهور در این باره خبر داده است.



سید جلال یحیی زاده در مورد اینکه مجلس عدم معرفی وزیر برای وزارت ورزش و جوانان را چگونه ارزیابی می کند، گفت: متاسفانه دولت هیچ عزم جدی برای معرفی وزیر ورزش و تشکیل این وزارتخانه ندارد و در 7 سال گذشته نیز هیچگاه سازمان تربیت بدنی تا به این اندازه در مقابل مجلس عدم پاسخگویی نداشته است.



یحیی زاده تاکید کرد: بیستم فروردین ماه آخرین مهلت دولت برای تشکیل وزارت ورزش است و مجلس از راهکارهای نظارتی و تذکرات برای اجرایی شدن این قانون استفاده می کند.



عدم معرفی سرپرست در مهلت قانونی از سوی رئیس جمهور



سید جواد زمانی مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: مطابق قانون رئیس جمهور در مهلت مقرر باید برای وزارت ورزش و جوانان فردی را به عنوان وزیر و طی این سه ماه یک سرپرست نیزمعرفی می کرد اما نسبت به هیچ یک از اینها اقدام نکرده است.



وی با اشاره به اینکه تعیین وزیر امری قانونی است و باید اجرایی شود افزود: فقط چند روز از مهلت قانونی برای تعیین وزیر برای وزارت ورزش و جوانان باقی مانده و امیدواریم طی این مدت وزیر معرفی شود این در حالی است که رئیس جمهور نسبت به تعیین سرپرست طی مدت قانونی کوتاهی کرده است.



زمانی در پاسخ به اینکه آیا در معرفی سرپرست و وزیر خلافی رخ داده است گفت:حدود 30 مورد از مصوبات قانونی که در سال گذشته به تصویب رسیده اجرایی نشده و این مورد هم به آنها اضافه می شود.



مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: عدم معرفی وزیر برای وزارتخانه ورزش و جوانان در مهلت تعیین شده تخلف محسوب می شود و مجلس براساس اختیارات قانونی خود به این امر رسیدگی می کند.



همچنین هادی مقدسی یکی دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در مورد تاخیر در معرفی وزیر برای وزارتخانه ورزش و جوانان به خبرنگار مهر گفت: براساس هماهنگیهای به عمل آمده بزودی این مشکل برطرف و رئیس جمهور وزیری را برای وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی می کند.



اصلاح بودجه سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی درلایحه بودجه



از سوی دیگر بحث بودجه سازمانهای ملی جوانان و تربیت بدنی موضوع دیگری بود که در روزهای پایانی سال گذشته در بررسی بودجه از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد.



دولت در لایحه بودجه سال 90 ، اعتبار این دو سازمان را بصورت جداگانه در نظر گرفته است این درحالی است که اعتبارآنها باید در قالب یک وزارتخانه دیده می شد.



برهمین اساس مرکز پژوهشهای مجلس بار دیگر خواستار اصلاح بودجه های هر یک از این سازمانها شد و عنوان کرد علی رغم ادغام قانونی سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی ، در لایحه بودجه اعتبار هر یک از این سازمانها بصورت مستقل آورده شده در حالیکه باید بصورت وزارت لحاظ شود.



اما مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس در این رابطه گفت: بحث اصلاح بودجه سازمانهای تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان هم در کمیسیونهای تخصصی و هم کمیسیون تلفیق مجلس مجددا بررسی می شود و به منظور اصلاح بودجه، تغییراتی در آن ایجاد خواهد شد.



زمانی گفت: در لایحه بودجه سال آینده ، دولت اعتبار هر یک از این سازمانها را به طور جداگانه مطرح کرده بود در حالیکه باید هماهنگ با یکدیگر و در قالب وزارتخانه دیده شود به همین دلیل این موضوع اصلاح خواهد شد.



به گفته وی، اصلاح لایحه بودجه طی روزهای آینده انجام می شود.

