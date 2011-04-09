طرح مسکن مهر "محک" دماوند خردادماه 90 افتتاح می شود

مجید کیانپور ظهر شنبه در حاشیه بازدید از طرح مسکن مهر دماوند که با حضور نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه، فرماندار و دیگر مسئولان محلی نیز همراه شد به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مناطق مختلف شمالشرق استان تهران تحت اجرای طرحهای مسکن مهر قرار گرفته است.



پیش از این قرار بود 200 واحد طرح مسکن مهر شهرک محک یا امام رضا(ع) دماوند در ردیف پروژه های قابل افتتاح شهرستان دماوند طی روزهای گرامیداشت دهه فجر سال 89 قرار گیرد اما این مهم صورت اجرایی به خود نگرفت.



این مسئول در پاسخ به سوال خبرنگار مهر پیرامون دلایل تعویق بوجود آمده عنوان کرد: مشکل خاصی در این خصوص وجود نداشت و در حال حاضر بخش اعظمی از این طرح مراحل پایانی خود را می گذراند.



وی خردادماه سال 90 را زمان بهره برداری از این طرح دانست و افزود: با پیگیریهای بعمل آمده و پس از ایجاد زیرساختهای خدماتی لازم در خردادماه سال 90 شاهد افتتاح و بهره برداری از طرح مسکن مهر امام رضا(ع) خواهیم بود.



شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.