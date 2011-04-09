صید ماهی شوریده از امروز آزاد است/ عراقیها این ممنوعیت را نداشتند

مدیرکل شیلات خوزستان در این خصوص به خبرنگار مهر در اهواز گفت: با توجه به پشت سر گذاشتن ممنوعیت یک ماهه صید ماهی شوریده به دلیل فصل تخم گذاری اینگونه آبزی، صید ماهی در آبهای استان خوزستان از 20 فروردین ماه آزاد اعلام شد.



عبدالرحیم مغینمی افزود: به منظور جلوگیری از وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر به ذخایر آبزیان خلیج فارس و تداوم اشتغال صیادان، از 20 اسفندماه صید ماهی شوریده به دلیل تخم ریزی به مدت یک ماه ممنوع شده بود.

ممنوعیت صید برخی ماهی ها در آب های استان خوزستان و خلیج فارس در حالی از سوی ایران اعمال می شود که صیادان سایر کشورهای مشترک در این آب ها همانند کویت و عراق بدون هیچگونه محدودیتی اقدام به صید ماهی می کنند و این موضوع باعث اعتراض شدید صیادان و برخی نمایندگان استان های جنوبی شده است.



مدیرکل شیلات استان خوزستان در این خصوص با دفاع از تصمیم اعمال برخی محدودیتهای صید در اروندرود گفت: اگر در مقاطعی از سال دست به چنین اقداماتی نزنیم به زودی شاهد انقراض ماهیان این منطقه خواهیم بود و در نتیجه شغل و حرفه اصلی تعداد از زیادی از مردم ساکن در شهرهای ساحلی خوزستان از بین می رود.



مغینمی اظهار داشت: این را قبول دارم که صیادان عراقی این روزها چنین ممنوعیتی ندارند و به راحتی صید می کنند ولی بی تدبیری آنها و اینکه هیچگونه مدیریتی در شیوه صیادی این کشور همسایه اعمال نمی شود نباید باعث شود ما هم وارد این بی تدبیریها شویم.



وی افزود: در کشور عراق شاهد یک تشکیلات منسجم در بخش شیلات و نظارت بر عملکرد صیادان این کشور نیستیم و صیادی به صورت خودسرانه انجام می شود. این موضوع باعث شده در کشور عراق ما ندانیم که طرفمان برای مذاکره و گفتگو در خصوص هماهنگی برای فصل ممنوعیت صید کیست.



مغینمی عنوان کرد: متاسفانه چیزی به اسم صدور مجوز صید و حفاظت از منابع و ذخایر آبزیان در کشور عراق وجود ندارد در حالیکه این موضوع در ایران و استان خوزستان به خوبی مدیریت می شود و تاکنون از انقراض ماهیان مختلف با اینگونه اعمال مدیریتها جلوگیری به عمل آمده است. اگر ما در این مقاطع از سال دست به اعمال این مدیریتها نزنیم بی شک تاکنون چندین نوع از ماهیان ما منقرض می شدند.



مدیرکل شیلات استان خوزستان افزود: در زمان حکومت صدام تعداد شناورها و صیادان در کشور عراق بسیار کم بودند و موضوع مجوز صیادی آنها و برخی ممنوعیت ها توسط اتحادیه های صیادی مناطق مختلف مدیریت و کنترل می شد ولی بعد از جنگ عراق، این ممنوعیتها و نظارت ها به کلی از بین رفت.