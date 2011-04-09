آلبرت آراکلیان آهنگساز فیلم " زنها شگفت انگیزند" که دومین تجربه همکاری خود بعد از فیلم "از ما بهترون" را با مهرداد فرید کارگردان این دو فیلم کسب کرده است ، ضمن بیان این مطلب در توضیح ساخت موسیقی این فیلم به خبرنگار مهر، گفت : تازه‌ترین فیلم مهرداد فرید داستانی زن محور است که با رنگ مایه طنز تعریف شده است ، برای ساخت موسیقی این فیلم از ابتدا با کارگردان این اثر صحبت کردم و به توافق هایی در خصوص کم و کیف ساخت موسیقی رسیدیم؛ چراکه ساخت موسیقی برای فیلم هایی از این دست درعین اینکه ساده به نظر می‌رسد بسیار سخت است، مفاهیم طنز و ماجرای پلیسی که در داستان فیلم نهفته است را باید به زبان موسیقی به مخاطب می رساندیم به همین دلیل از هارمونی مینور برای نشان دادن جنبه های طنز و پلیسی ماجرا استفاده کردم و به شدت از خارج شدن از چارچوب مینور پرهیز کردم حتی در مدلاسیون ها هم از این گام بهره بردم.

وی در ادامه با اشاره به سازبندی موسیقی این فیلم گفت: یکی از ویژگی‌های اصلی این فیلم درعین داشتن حالت های طنز به نوعی مرموز نیز هست و رمز آلودگی در کاراکترهای فیلم دیده می شود و در موقعیت های مختلف طنز آشکار می شود در نتیجه در برخی مواردضمن حفظ جنبه های طنز داستان باید رمزآلود بودن ماجرا را در موسیقی نیز القا می کردم به همین دلیل برای نشان دادن برخی صحنه های رمز آلود از ساز "فاگوت" استفاده کردم چراکه معتقدم لحن این ساز با نوعی شوخی همراه است و حالتهای طنز آمیخته با رمز و راز را به خوبی نشان می دهد؛ البته ناگفته نماند که در کنار ساز فاگوت از دو ساز فلوت و کلارینت هم استفاده کردم.

این آهنگساز در ادامه صحبت های خود با اشاره به کاربرد ساز پیانو در سکانس پایانی فیلم "زنها شگفت انگیزند" گفت: سکانس پایانی فیلم صحنه ای است که زن پنجم وارد قصه می شود و بیننده متوجه اصل ماجرا می شود کارگردان معتقد بود که این صحنه واقعیت را به تصویر می کشد درنتیجه حالتی از درهم ریخته شدن و فروریختگی درذهنیت مخاطب به وجود می آید از همین رو از ساز پیانو استفاده کردم و نکته جالب اینکه زمانی که برای صحبت درباره این صحنه با آقای فرید به دفتر ایشان رفته بودم او هم یک اثر از ساخته های شوپن را برای این صحنه انتخاب کرده بود و تاکید کرد که باید از ساز پیانو در این صحنه استفاده شود به همین دلیل از پیانو استفاده کردم.

آلبرت آراکلیان در پایان با اشاره به همکاری با مهرداد فرید گفت: پیش از این در فیلم "از ما بهترون" نیز با فرید همکاری کرده بودم و خوشبختانه آقای فرید از آن دست از کارگردان‌هایی است که می داند از هریک از عوامل و البته هنر موسیقی در فیلم چه می خواهد.