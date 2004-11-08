پنج حزب عراقي در انتخابات آينده اين كشور شركت مي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري كويت ، هيات عالي اجرايي و نظارت بر انتخابات عراق با مدارك پنج حزب عراقي كه براي مشاركت در انتخابات اين كشور به اين هيات تقديم كرده است ، موافقت كرد.



فريد ايار سخنگوي اين هيات درگفتگو با خبرگزاري كويت گفت : هيات عالي اجرايي و نظارت بر انتخابات اسناد و مدارك 5 حزب عراقي را تاييد كرده است و امروز نيز درخواست هاي شش حزب ديگر عراقي را براي شركت در انتخابات بررسي خواهد كرد.





به گفته وي گروه ها و جريان هاي سياسي شروع به تقديم درخواست هاي خود براي مشاركت در انتخابات عراق پس از آغاز ثبت نام از كانديداها در دوشنبه گذشته كرده اند.



عمليات ثبت نام از كانديداها براي شركت در انتخابات آينده از دوشنبه گذشته شروع و تا پايان ماه جاري ميلادي ادامه خواهد يافت.



به گفته فريد ايار هر يك از 5 حزبي كه با درخواستشان براي ورود در انتخابات موافقت شده است درخواست خود را با امضاي 500 شهروند عراقي ضميمه كرده اند كه شامل حزب الدعوه اسلامي(اسلامگرا) به رياست ابراهيم جعفري معاون رئيس جمهور ، حزب تجمع به خاطر جمهوريت به رياست رعد مولود مخلص(ملي گرا)، حزب تجمع وسط به رياست محمود جواد (ليبرال) ، حزب فضيلت اسلامي به رياست نديم عيسي الجابري (اسلامگرا) كه نماينده حزب آيت الله محمد تقي مدرسي است.



از سوي ديگر دفاتر حزب دمكرات كردستان به رهبري مسعود بارزاني و حزب اتحاديه ميهني به رهبري جلال طالباني براي بررسي آمادگي هاي كنوني براي انتخابات ماه ژانويه عراق و ايجاد راهكار مناسب براي مشاركت شهروندان كردستان در اين انتخابات در شهر اربيل نشست تشكيل دادند.