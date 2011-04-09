مصرف فرآورده های نفتی در کردستان 11 درصد کاهش یافت

فریدون یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها در نیمه دوم سال گذشته و لزوم صرفه جویی در مصرف در بین مردم، میزان مصرف فرآورده های نفتی در استان کردستان طی سال گذشته بیش از 11 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در طول سال گذشته 335 میلیون لیتر بنزین در استان کردستان مصرف شده است که نسبت به سال گذشته 11درصد کاهش داشته است که این کاهش در حالی صورت گرفت که میزان تردد وسائل نقلیه در استان با افزایش مواجه بوده است.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان کردستان بیان داشت: در سال گذشته 493 میلیون لیتر نفت گاز در استان مصرف شده است که نسبت به سال گذشته کاهش دو درصدی را نشان می دهد .

یاسمی میزان مصرف نفت سفید در سال 89 را 271 میلیون لیتر اعلام کرد و افزود: در این مدت مصرف نفت سفید با 12درصد کاهش همراه بوده است .

وی با بیان این که مصرف نفت کوره در سال گذشته بیش از سه درصد افزایش داشته است، افزود: اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها،ساماندهی و برنامه ریزی توزیع فرآورده های نفتی، بازدیدهای میدانی منظم از مصرف کنندگان عمده وجزء، اجرای طرح ساماندهی کارت های نفت سفید شهری در شهرستانهای استان و ثبت نام خانوارها در سایت تجارت آسان از جمله اقدامات در راستای ساماندهی مصرف فراورده های نفتی در کردستان به شمار می رود.