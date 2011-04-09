حضرت زینب(س) بزرگ بانویی است که اسارت وی در کربلا تجدید حیات اسلام را در پی داشت، حضرت زینب(س) عالی ترین نمونه از شهامت و دلیرى، دانش و بینش است .



دختر زهرا در دوره زندگى ساده و کوتاه خود، کمتر خوش بود و بیشتر با رنج و غم همراهی داشت، ولى این رنج و اندوه به جاى آنکه او را از اداى وظیفه باز دارد مقاوم و پابرجاتر کرد و نیرومند و با صلابت در مقابل همه مشکلات و مصائب زندگی پایمردی بسیار شایسته و ماندگاری داشت .

بزرگترین مصیبتها بر آن حضرت وارد شد، اما با درایتی وصف ناپذیر و هوشمندی بی نظیر بر آنها فائق آمد و بهترین و زیبنده ترین واکنشها را داشت که باعث شد بخش مهمی از تاریخ اسلام از تحریف مصون مانده، پیام عاشورا منتقل و خود نیز جاودانه تاریخ بشریت شود .

پس از شهادت امام حسین(ع) رسالت خطیر و سنگین حضرت زینب(س) آغاز شد. آن حضرت در سخت‏ترین شرایط جسمى و روحى، بزرگترین و خطیرترین مسئولیتها را به عهده گرفت و با موفقیت کامل آن را به انجام رساند.

حضرت زینب پس از سیدالشهدا سه وظیفه و رسالت مهم بر عهده داشت؛ پرستارى از امام سجاد(ع) و حمایت و دفاع از جان آن حضرت در برابر تعرضات و تهاجمات دشمن، حمایت و دفاع از زنان و کودکان اهل‏بیت و مسئولیت پیام‏رسانى خون شهدا و بیدارگرى و آگاهى‏بخشى به‏ مسلمانان.

اسارت اهل ‏بیت امام ‏حسین(ع) و اقدامات آنان به سرپرستى، هدایت و رهبری حضرت زینب(س) مانع تحریف نهضت امام‏ حسین شد، به طورى که حتى برخى متعصبان پس از گذشت سالها نتوانستند بر جنایات یزید و یزیدیان سرپوش نهند.