10 درصد ورزشگاه آزادی برای طرفداران تراکتورسازی اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدحسین جعفری پیش از ظهر شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: بیشتر هواداران تراکتورسازی قصد دارند تا از نزدیک دیدار این تیم با استقلال را تماشا کنند و از این رو انتظار داریم تا جایگاهی مناسب و بیش از 10 درصد ویژه تیم میهمان را به هواداران تیم اختصاص دهند.

وی اضافه کرد: از هواداران نیز انتظار داریم تا با رعایت اخلاق ورزشی و پرهیز از هرگونه حاشیه سازی به تشویق تیم پرداخته و به نتیجه گرفتن تیم کمک کنند.

جعفری اظهار داشت: باشگاه هیچ برنامه ای برای همراهی هواداران با تیم در این بازی ندارد و تمامی هواداران به صورت خود جوش برای دیدن این دیدار به تهران می روند.

وی گفت: باشگاه نیز به منظور رفاه حال هواداران و جلوگیری از بروز هر نوع مشکل در نامه ای به رئیس سازمان لیگ خواستار ایجاد هماهنگی بین مسئولان ورزشگاه و نیروی انتظامی برای تعامل مثبت و بیشتر با هواداران شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که دو تیم یک بازی جذاب و دیدنی و به دور از هر گونه حاشیه به نمایش بگذارند و موجبات خشنودی هواداران خود را فراهم کنند.

دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز از هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر، روز یکشنبه 21 فروردین ماه جاری در ورزشگاه آزادی انجام می شود.

استقلال با 52 امتیاز از 28 بازی در رده سوم و تراکتورسازی با 47 امتیاز از این تعداد بازی در رده چهارم جدول قرار دارند.