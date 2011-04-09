  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۴۱

محمد حسین جعفری:

10 درصد ورزشگاه آزادی برای طرفداران تراکتورسازی اختصاص یابد

10 درصد ورزشگاه آزادی برای طرفداران تراکتورسازی اختصاص یابد

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز گفت: انتظار داریم که در بازی این تیم با استقلال بیش از 10 درصد سکوهای ورزشگاه آزادی به هواداران تراکتورسازی تبریز اختصاص داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدحسین جعفری پیش از ظهر شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: بیشتر هواداران تراکتورسازی قصد دارند تا از نزدیک دیدار این تیم با استقلال را تماشا کنند و از این رو انتظار داریم تا جایگاهی مناسب و بیش از 10 درصد ویژه تیم میهمان را به هواداران تیم اختصاص دهند.

وی اضافه کرد: از هواداران نیز انتظار داریم تا با رعایت اخلاق ورزشی و پرهیز از هرگونه حاشیه سازی به تشویق تیم پرداخته و به نتیجه گرفتن تیم کمک کنند.

جعفری اظهار داشت: باشگاه هیچ برنامه ای برای همراهی هواداران با تیم در این بازی ندارد و تمامی هواداران به صورت خود جوش برای دیدن این دیدار به تهران می روند.

وی گفت: باشگاه نیز به منظور رفاه حال هواداران و جلوگیری از بروز هر نوع مشکل در نامه ای به رئیس سازمان لیگ خواستار ایجاد هماهنگی بین مسئولان ورزشگاه و نیروی انتظامی برای تعامل مثبت و بیشتر با هواداران شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که دو تیم یک بازی جذاب و دیدنی و به دور از هر گونه حاشیه به نمایش بگذارند و موجبات خشنودی هواداران خود را فراهم کنند.

دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز از هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر، روز یکشنبه 21 فروردین ماه جاری در ورزشگاه آزادی انجام می شود.

استقلال با 52 امتیاز از 28 بازی در رده سوم و تراکتورسازی با 47 امتیاز از این تعداد بازی در رده چهارم جدول قرار دارند. 

کد مطلب 1284261

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها