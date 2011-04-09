به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان که پنجشنبه شب در برنامه صندلی داغ حضور یافته بود همانند گذشته صحبت‌های جالبی را در خصوص فوتبال ایران، انتخابات ای اف سی، حضور کی‌روش و مشکلات و مسایل مختلف فوتبال اشاره کرد.

علی کفاشیان در ابتدا در مورد انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا و حضور علی سعیدلو در این انتخابات اظهار داشت: ما آنچه را که به صلاح فوتبال ایران بود در نظر گرفتیم آنجا مسئله این بود که علی سعیدلو در انتخابات شرکت کند زیرا حضورش به نفع فوتبال کشور بود و می‌توانست امتیازهایی از جمله میزبانی‌های مختلف را برای فوتبال ایران کسب کند. اما در نهایت در رقابتی نزدیک نتوانست آن پست مهم را به دست بیاورد همان گونه که یک کره‌ای با توجه به نفوذ بسیاری که داشت در بخش دیگر این انتخابات رای نیاورد.

وی ادامه داد: من در این سالها همیشه مصالح فوتبال را در نظر گرفتم و حتی به شما بگویم اگر یک روزی بدانم آقای ایکس به جای من می‌تواند بهتر کار کند و امکانات و شرایط قوی‌تری را برای فوتبال ایجاد کنم حاضرم کنار بروم و آن فرد بیاید رئیس فدراسیون شود. من هیچگاه خودم را نگاه نکردم و همیشه منافع فوتبال برایم مهمتر بود.

وی در مورد پروسه طولانی انتخاب کی‌روش به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: بعد از دو ماه مذاکرات مختلف بالاخره خوشبختانه توانستیم توافق نهایی را با این مربی پرتغالی حاصل کنیم. البته طبق ماموریتی که کمیته فنی به ما داده بود قرار بود یک مربی بسیار بزرگ خارجی را انختاب کنیم یا هدایت تیم ملی را به مربی ایران بسپاریم زیرا نمی خواستیم مربی خارجی متوسط را به عنوان سرمربی انتخاب کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در این خصوص اضافه کرد: مهمترین هدف ما انتخاب یک مربی بود تا به نیمکت تیم ملی اعتبار دوباره بدهیم. و همچنین می خواستیم این مربی حتماً ‌در جام جهانی روی نیمکت یکی از تیم‌ها نشسته باشد و کارنامه خوبی از خود بر جای گذاشته باشد. ما علاوه بر کی‌روش سرمربی تیم صربستان را هم مدنظرمان داشتیم که با وی به توافق نرسیدیم و کی‌روش هم که کارنامه خوبی در تیم ملی پرتغال داشت به عنوان یکی از گزینه‌ها مدنظر گرفتیم. وی علاوه بر تیم ملی در تیم‌های بزرگ اروپایی هم مربیگری کرده و از نظر آکادمیک می‌تواند به فوتبال ایران کمک کند. ما برای بازسازی فوتبال می‌توانیم از تجربه و دانش این مربی به نحو احسن استفاده کنیم.

وی بار دیگر از اهالی فوتبال خواست به طور کامل از این مربی حمایت کرده تا تیم ملی موفق شود و تاکید کرد: ما باید همه از این مربی حمایت کنیم تا به مقصد نهایی‌مان که صعود به جام جهانی است برسیم. همه می‌دانند موفقیت فوتبال به فرد بستگی ندارد و تمامی عوامل باید دست در دست هم بدهند تا تیم ملی موفق شود ضمن اینکه باید بگویم امسال هم قصد داریم شرایط انجام بازی‌های تیم ملی با تیم‌های بزرگ را فراهم کنیم و تیم‌هایی در سطح برزیل و روسیه را این بار به ایران آورده و در تهران با آنها دیدار کنیم

کفاشیان در پاسخ به این سئوال که آیا در زمان شما فوتبال پسرفت داشته یا پیشرفت کرده است، گفت: به نظرم فوتبال ما پیشرفت کرده اما رقیبان ما هم پیشرفت‌هایی داشتند اگر بگویم فوتبال پیشرفت نکرده حرفم درست نیست اما آنهایی که می‌گویند در گذشته تیم ملی به راحتی قهرمان مسابقات مختلف می‌شد این را باید بدانند که بر خلاف گذشته سایر رقبای ما هم پیشرفت‌های زیادی داشتند و این مسئله کار ما را سخت‌تر می‌کند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا تصمیم نهایی را در فدراسیون خودش می‌گیرد خاطرنشان کرد: نه همیشه این طوری نیست. البته کفاشیان به رشد اخلاق و فرهنگ در دوره مدیریت خود در فوتبال ایران اشاره کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که در فدراسیون پارتی‌بازی می‌‌کنند یا نه اظهار داشت: نه اما در جاهایی شاید. این پارتی بازی مزه کارمان است البته در همین حد که بعضی‌ها می‌آیند و بلیت بعضی از مسابقات را می‌گیرند پارتی بازی می‌کنیم و در حد دیگر قدرت نداریم.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد تصویر ذهنی وی از برخی از کلمات که توسط مجری برنامه اعلام شد، تصریح کرد: عادل فردوسی‌پور فردی باهوش است که از آن در جهت منفی بیشتر استفاده می‌کند تا مثبت. تماشاگران فوتبال عاشقان و حامیان همیشه این رشته هستند. محمد دادکان فردی زحمتکش ولی عصبانی است و علی سعیدلو رئیس سازمان است که تاکنون عملکرد خوبی داشته.

وی با بیان اینکه هیچ وقت با هیچکس قهر نمی‌کند، در مورد اختلافش با علی دایی اظهار داشت: من همیشه به دایی به عنوان یکی از الگوهای ورزش و فوتبال احترام می‌گذارم شاید در محیط کاری یک سری ناراحتی‌ها بین ما پیش آمد اما این بحث شخصی نبوده و این به طبیعت کار ما بر می‌گردد اما من در بیرون کار برای ایشان احترام قائلم.

کفاشیان با بیان اینکه فرزندانش فوتبالی نیستند اما علاقه دارند فوتبال را نگاه کنند، در مورد مطالبی که در مطبوعات علیه وی نوشته می‌شود، اظهار داشت: تعداد مطبوعات ما زیاد است و همه آنها دنبال خبر تاپ هستند که تیترش کنند. بعضی‌ها هم تصورهایی را مطرح می‌کنند که باعث می‌شود ما حرص زیادی بخوریم.

کفاشیان در پایان با بیان اینکه همه وی را فردی خوش اخلاق و مهماندوست می دانند، گفت: من آدم رکی نیستم و در بسیاری موارد در رودربایستی گیر می‌کنم.