زوایای جدیدی از جهان هستی کشف شد/ ردیابی ذره ای جدید و غیرمنتظره

به گزارش خبرگزاری مهر، این یافته باید به تایید قطعی برسد اما محققان برخورد دهنده تواترون در تلاشند با همین اطلاعات به دست آمده نیز درستی یا نادرستی این یافته را به تایید برسانند.

در صورتی که این یافته ها به تایید برسند، این ذره، ذره ای کاملا جدید و غیر منتظره خواهد بود، ذره ای که محققان هرگز به اندازه بوزون هیگز در جستجوی آن نبوده اند. همچنین این ذره می تواند نشانه هایی را از نیروهای بنیادین طبیعت به نمایش بگذارد و به یکی از بزرگترین تغییرات در علم فیزیک دهه های اخیر تبدیل شود.

محققان تواترون در حال بررسی اطلاعات به دست آمده از برخورد میان پروتونها و ضد پروتونها بودند، در این نوع از برخوردها در کنار توده ای از ذرات مختلف، ذراتی به نام بوزون W تولید می شوند. همین ذرات جانبی بودند که مطالعات دانشمندان را متحول کرده و ذره ای را به نمایش گذاشتند که با مدل استاندارد فیزیک دارای تناقضاتی است.

با این همه اطلاعات به دست آمده نیازمند بررسی های بیشتری است زیرا هنوز یک دهم درصد ممکن است بتوان این نتایج را به نوسانات آماری محاسبات نسبت داد این اطلاعات از دو ردیاب تواترون به نامهای CDF و DZero به دست آمده اند.

بر اساس گزارش بی بی سی، با این همه کاملا مشخص است که این ذره جدید هیچ شباهتی به ذره متواری و نادر بوزون هیگز ندارد، ذره ای که تواترون و برخورد دهنده بزرگ هادرون بر سر یافتن آن با یکدیگر به رقابت پرداخته اند.